Nietas de Alejandro Morera Soto revivieron “rivalidad” con delegación de las Leyendas del Real Madrid

Entre recuerdos, risas y mucha historia, una delegación de las Leyendas del Real Madrid visitó un restaurante en Fraijanes de Alajuela, protagonizando un encuentro especial con Lucía y Julia Ardón Morera, dos nietas de don Alejandro Morera Soto, quienes dejaron de lado la “rivalidad blaugrana” para recibir con afecto a representantes del club merengue.

El jueves anterior, un total de 16 personas, quienes integran el equipo blanco llegaron al restaurante Chubascos, para conocer la zona y darse un gustito, probando algunos de los mejores platillos de la gastronomía tica, sin saber que serían atendidos por familiares del emblemático exjugador de Alajuelense.

Nietas de Alejandro Morera Soto recibieron a delegación del Real Madrid en su restaurante. Foto: cortesía Julia Ardón. (Foto: cortesía Julia Ardón. /Foto: cortesía Julia Ardón.)

Julia Ardón, una de las propietarias de Chubascos conversó con La Teja y reveló algunos detalles de lo que fue esta visita especial, a horas de celebrarse el Partido de Leyendas entre el Real Madrid Leyendas y el Barça Legends, que será este sábado, a partir de las 6 p.m. en el estadio Nacional.

“Los productores del evento se comunicaron con nosotros el jueves por la mañana y nos pidieron que reserváramos un lugar para ellos, con la intención de que pasaran un día disfrutando de la naturaleza y pudieran probar buena cocina costarricense, y por lo que nos dijeron, la expectativa se cumplió”, contó Julia, muy emocionada.

La familia Morera en orden de aparición: Manuel, doña Julia Pacheco, don Alejandro Morera, Lucía, Inti, Julia y Camilo. Foto: cortesía Julia Ardón. (Foto: cortesía Julia Ardón. /Foto: cortesía Julia Ardón.)

El mejor abuelo. Don Alejandro Morera t 5 nietos, 12 bisnietos y 13 tataranietos y cada uno de ellos heredó el amor por los colores rojo y negro. Julia describió al exjugador como abuelo: “Fue un maravilloso abuelo, de él conocimos el cuidado, la ternura, la devoción absoluta e incondicional todos sus nietos y nietas. Lo disfrutamos muchísimo. Fue el típico abuelito queredón, cuentacuentos y alcahueta”.

Una visita especial

El restaurante Chubascos fue fundado por doña Gennie Morera Pacheco, la única hija de El Mago del Balón y su esposa, doña Julia Pacheco, en 1984 y se especializa en ofrecer a su clientela comida típica costarricense.

Julia contó que el grupo llegó al negocio eso de la 1:30 p.m. y se quedaron hasta las 4 de la tarde y aprovechando que los jueves no reciben tantos clientes, se les habilitó una terraza, para que pudieran disfrutar de las bellezas naturales de la zona.

La delegación madridista quedó encantada con el arroz con pollo, que viene acompañado de frijoles molidos, ensalada rusa y papas tostadas. Foto: cortesía Julia Ardón. (Foto: cortesía Julia Ardón. /Foto: cortesía Julia Ardón.)

Los exjugadores que fueron al almuerzo son Edwin Congo, quien ha sido parte del staff de comentaristas de El Chiringuito; el exvolante Rubén de la Red; Toni Moral y Antonio Núñez Tena.

“Al restaurante llegaron 16 personas y durante el tiempo que compartieron en el restaurante estaban muy contentos, todo estuvo muy bonito y hasta sacaron tiempo para estar con el personal del restaurante e interactuar con algunos clientes que se acercaron a saludarlos”, recordó.

El momento jocoso de la tarde llegó cuando se enteraron de que dos de las dueñas del local son las nietas de don Alejandro, el único costarricense que ha vestido los colores del FC Barcelona, de 1933 a 1935, lo que provocó risas y comentarios.

Don Alejandro Morera Soto con su única hija Gennie Morera. Foto: cortesía Julia Ardón. (Foto: cortesía Julia Ardón. /Foto: cortesía Julia Ardón.)

“A todos lees pareció muy simpática la coincidencia. Nos preguntaron cosas del paso de nuestro abuelo por el Barcelona. Les contamos algo, sobre los famosos goles al legendario portero 'El Divino’ Zamora y cómo el estallido de la guerra civil fue el que lo trajo de vuelta apoyado con fondos de sus colegas futbolistas de varios equipos.

“Algunos no conocían que un costarricense había jugado en España en las primeras ligas en aquellas épocas”, aseguró.

El exquisito menú

Ardón afirmó que apenas supo de la visita de los españoles se comunicó con su equipo para tener una gran variedad de productos para ofrecer y con cada uno de ellos, los visitantes quedaron encantados.

Los picadillos de chayote, papa y chayote fueron la sensación. Foto: cortesía Julia Ardón. (Foto: cortesía Julia Ardón. /Foto: cortesía Julia Ardón.)

“De entradas les dimos gallos con picadillo de papa, chayote, plátano verde. A la hora del plato fuerte probaron arroz con pollo, lomito y de postres les ofrecimos dos cheesecake: uno con frutos rojos y nuestra especialidad, el cheesecake de cajeta de coco, cuya receta es original.

“Algunos tomaron refrescos gaseosos, otros batidos de frutas de la zona, otros cervezas nacionales y quedaron encantados, pero hubo un platillo en especial que les llamó la atención y nos pidieron conocer más sobre él”, expresó.

Los clientes sintieron una afinidad por los picadillos, quedaron encantados con los gallos, pero no entendían por qué se cocinaba la verdura de esta manera.

Otra más, del álbum personal de la familia Morera Pacheco, con hija y nietos: Lucía, don Alejandro, su hija Gennie, Manuel, Julia, Camilo y sentada al frente doña Julia Pacheco con la más pequeña de sus nietas, Inti. Foto: cortesía Julia Ardón. (Foto: cortesía Julia Ardón. /Foto: cortesía Julia Ardón.)

“Les llamó la atención los picadillos, preguntaban por esa forma en que se sirve la verdura, no conocían los chayotes y quedaron muy satisfechos cuando probaron el picadillo de vainica con zanahoria, el de papa, el de chayote y plátano verde.

Don Alejandro Morera Soto jugó con el FC Barcelona de 1933 a 1935. Foto: José Antonio Pastor. (José Antonio Pastor)

“Para nosotros es un orgullo, nos sentimos muy honrados de recibirlos y al igual que con todos los clientes, nos esmeramos mucho para que vivieran una linda experiencia y quedaron más que satisfechos”, afirmó.