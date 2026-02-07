Extécnico de la Selección de Costa Rica se sinceró sobre cómo ve la eliminatoria para el Mundial 2030

La Selección de Costa Rica conoció este viernes cómo será su camino rumbo al Mundial 2030, el cual se realizará en cinco países entre América y Europa.

El modelo de clasificación de Concacaf será muy similar al utilizado para la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026, con la diferencia de que ahora seis selecciones clasificarán de forma directa y una más irá al repechaje.

Así será la fase final de la eliminatoria

La última ronda volverá a jugarse con tres grupos de cuatro selecciones cada uno, pero con un cambio clave: los dos primeros lugares de cada grupo clasificarán directamente al Mundial 2030.

La ronda de repechaje también tendrá una modificación importante, ya que los dos mejores terceros lugares disputarán una serie de ida y vuelta, y el ganador será el representante de Concacaf en el Repechaje Intercontinental FIFA.

Rodrigo Kenton confía en el proceso

La Teja conversó con Rodrigo Kenton, extécnico de la Selección de Costa Rica rumbo a Sudáfrica 2010 y asistente de la Tricolor en Italia 90.

El entrenador fue claro al señalar que con un proceso ordenado desde el inicio y un técnico que conozca bien el área —preferiblemente nacional—, Costa Rica sí puede lograr el boleto mundialista.

“Aquí hay material humano suficiente como para lograr lo que no se pudo esta vez. Para nadie es un secreto que lo sucedido fue doloroso”, afirmó.

Kenton explicó que la falta de continuidad en los procesos de selecciones menores terminó pasando factura, mientras otros países del área como Panamá y algunos del Caribe hicieron mejor las cosas.

“Ellos lograron tener jugadores más consolidados en selección mayor, algo que Costa Rica no pudo producir al mismo nivel”, detalló.

Un formato que busca equilibrio regional

Don Rodrigo también analizó el modelo de clasificación elegido por Concacaf, destacando que favorece la diversidad regional.

“Es un método en el que tenés mayor posibilidad de que clasifique un país del Caribe, otro de Centroamérica y los de Norteamérica, entonces no es algo que sorprenda”.

Las tres rondas del camino al Mundial 2030

Así será el camino para el mundial 2030 para las selecciones de Concacaf. (Prensa Concacaf/Prensa Concacaf)

El formato clasificatorio mantiene su estructura general, aunque ahora incluye tres selecciones más, además de México, Estados Unidos y Canadá.

El proceso constará de tres rondas, en las que el ranking FIFA tendrá un papel fundamental:

Primera ronda: Participarán 22 selecciones, ubicadas del puesto 14 hacia abajo en el ranking FIFA de Concacaf, en series de ida y vuelta.

Segunda ronda: Entrarán en acción las 11 selecciones clasificadas de la primera fase y las 13 mejores del área, preclasificadas por ranking. Las 24 selecciones se dividirán en seis grupos de cuatro equipos.

Hoy por hoy, Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Curazao, Haití, Guatemala, Trinidad y Tobago, El Salvador y Surinam iniciarían su participación desde esta fase.

Fase final. Los dos primeros de cada uno de los tres grupos avanzarán a la ronda definitiva, donde se definirán los boletos al Mundial 2030.