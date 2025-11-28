Esta sería la fecha en la que Fedefútbol pretende tener contratado al técnico de la Selección

Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Federación Costarricense de Fútbol, reveló este viernes la fecha en la que se pretende tener definido un técnico para la Selección mayor de Costa Rica.

Plazo para elegir al próximo entrenador

En entrevista en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, el fiscal aseguró que a lo interno del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol la idea es tener entrenador para enero.

El dirigente aseguró que para lograr ese plazo, primero hay que tener claro quién será el próximo director deportivo, ya sea que se mantenga el mexicano Ignacio Hierro o no.

Miguel Herrera fue despedido como entrenador de Costa Rica la semana pasada. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Condiciones administrativas antes de elegir

“Ya estamos en diciembre, pero la pretensión es que se tenga para enero, la idea es esa, tenerlo para esa fecha. Hay que tener el aparato administrativo y deportivo correspondiente para hacer eso a punto ya, para que empiece a trabajar de una vez”, dijo.

Benavides dejó la puerta abierta, sin embargo, dependiendo de cómo se den las condiciones, podría ser en febrero, pero antes de marzo, cuando Costa Rica dispute dos partidos amistosos en Fecha FIFA, para que el nuevo técnico pueda empezar a formar un grupo de proceso.

Proceso a largo plazo para la Selección

Carlos Ricardo Benavides habló sobre el proceso de elección de la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero)

“La pretensión es tener un director técnico de carácter estable y varios planes. La idea es tener un proceso para los próximos cuatro años y si hay un amistoso mañana contra Brasil y nos meten cuatro, no lo quiten al día siguiente”, comentó.

Situación de Ignacio Hierro sigue sin resolverse

En la Fedefútbol están a la espera de saber qué pasará con el futuro de Ignacio Hierro, caso que el fiscal aseguró no es tan sencillo de quitar y ya, pues deben haber otras consideraciones sobre lo que significa esa figura.

Benavides descartó que los problemas para una salida del mexicano sean por tema presupuestario, una alta cláusula de salida, ni nada por el estilo.