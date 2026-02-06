Así será el nuevo sistema de clasificación para el Mundial del 2030, que incluye estas variantes

La Concacaf anunció este viernes cómo será el método de clasificación para la Copa del Mundo 2030, la cual contará con 48 selecciones y se disputará entre América y Europa,en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Mediante un comunicado de prensa, la confederación explicó que hasta siete selecciones del área podrían clasificar al mundial, seis de manera directa y uno por repechaje.

LEA MÁS: Esta sería la fecha en la que Fedefútbol pretende tener contratado al técnico de la Selección

La Selección de Costa Rica arrancaría el camino al mundial 2030 en su segunda fase. (JOHN DURAN/John Durán)

Así se repartirán los boletos mundialistas

El formato de clasificación es similar, aunque tiene algunas diferencias. La última ronda volverá a jugarse con tres grupos de cuatro selecciones cada uno, solo que ahora los primeros dos de cada zona irán directo al mundial.

La ronda de repechaje también cambió, dado que los dos mejores terceros lugares jugarán una serie a ida y vuelta, y el ganador de ese duelo será el representante de la Concacaf para el Repechaje Intercontinental FIFA en el que deberá pelear su boleto.

LEA MÁS: Fedefútbol romperá costumbre para el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica

¿Cómo inicia el camino al mundial?

El camino al mundial constará de tres rondas, las cuales se explicaron detalladamente y en el que el ranking FIFA tomó ahora un papel fundamental.

“La primera ronda se disputará durante la primera mitad de la Ventana FIFA de septiembre-octubre de 2027 e incluirá a las asociaciones miembro de Concacaf ubicadas del lugar 14 al 35 en el Ranking FIFA.

“Los 22 equipos se dividirán en 11 llaves según el ranking, con el equipo mejor clasificado enfrentando al de menor clasificación. Tras los partidos de ida y vuelta, el ganador del marcador global en cada serie (11 equipos en total) avanzará a la Segunda Ronda”, destacaron sobre lo que será el arranque.

Las selecciones que evitarían la primera ronda

Es decir, en esta primera ronda no estarán las 13 mejores selecciones de Concacaf de acuerdo al ranking FIFA, por lo que sería prácticamente entre islas.

Hoy por hoy, Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Curazao, Haití, Guatemala, Trinidad y Tobago, El Salvador y Surinam serían las selecciones que empezarían a jugar hasta la segunda ronda.

LEA MÁS: Osael Maroto fue muy sincero sobre si ha pensando en renunciar o salir de la Fedefútbol

Así será el camino para el mundial 2030 para las selecciones de Concacaf. (Prensa Concacaf/Prensa Concacaf)

La Segunda Ronda y el filtro decisivo

“La Segunda Ronda comenzará durante la segunda mitad de la Ventana FIFA de septiembre-octubre, seguida por partidos en noviembre de 2027 y marzo de 2028. Esta ronda incluirá a los 11 ganadores de la Primera Ronda y a las 13 asociaciones miembro mejor clasificadas de Concacaf, de acuerdo con el Ranking FIFA”.

“Las 24 selecciones se dividirán en seis grupos de cuatro, con cada equipo enfrentando a los demás de su grupo como local y visitante, para un total de seis partidos por equipo, tres en casa y tres fuera. Al concluir la Segunda Ronda, los seis ganadores de grupo y los seis segundos lugares (12 equipos en total) avanzarán a la Ronda Final”, destacaron.

De esta manera se disputará el camino al mundial, que de primera entrada no parece fácil para una selección como Costa Rica, que hoy por hoy no tiene ni siquiera entrenador.