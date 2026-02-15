Deportes

El sorprendente agüizote de Dany Carvajal que convirtió a Herediano en el equipo menos goleado

Dany Carvajal y el Herediano solo han recibido tres goles en el torneo y el arquero explicó algo inesperado que le ha ayudado a ser el portero menos batido

Por Eduardo Rodríguez y Marianella González

El Club Sport Herediano no solo es el líder absoluto en el Clausura 2026 luego de imponerse 1-0 al Cartaginés, sino que además tiene a la mejor defensa del certamen y todo hace indicar que la amargura vivida el año pasado quedando fuera en primera fase quedará atrás en este torneo.

Todos esos buenos datos y registros van ligados a también tener una importante solidez en la portería, y es que Dany Carvajal ha sido el arquero titular en el campeonato nacional, mientras que en la Copa no y precisamente en ese certamen ya quedaron eliminados.

El exsancarleño contó que cosas han cambiado para vivir este buen momento, incluso, hasta el agüzote que tiene en este 2026.

14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
Dany Carvajal se puso el número 31 este torneo para recuperar la suerte de portero (Jose Cordero/José Cordero)

“El torneo anterior no creo que fuera malo, estuve varios partidos fuera; cuando volví de la lesión, hubo goles extraños, de muy mala suerte, no estaba con esa suerte de portero. Ahora vea, dos bolas en el palo, la otra me cae a mí; a veces uno necesita esa suerte y no la estaba teniendo, contra la Liga una que me pega en la cabeza y la bola entra”, mencionó Carvajal.

“A veces uno tiene que ser razonable y saber la situación que uno está teniendo; no es rendimiento, no es confianza, es esa suerte, como a muchos delanteros les pasa. Me pasó el torneo pasado, lo aceptamos, nos propusimos hacer las cosas diferentes, cambié de número como una cábala; había que hacer cosas diferentes”, confesó el rojiamarillo.

El portero del Team utiliza actualmente el número 31, mientras que el campeonato pasado usó el dorsal 21 y al parecer le está funcionando.

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Dany Carvajal usaba el 21 y ahora por cábala se cambió al 31 para este campeonato (JOHN DURAN/John Durán)

Como guardameta en este Clausura 2026, Dany solo ha recibido tres goles; uno fue en la derrota en Liberia 1-0, el otro ante Puntarenas, en el triunfo rojiamarillo por 2-1, y Alajuelense fue el otro que pudo vencerlo en el empate a uno en el Morera Soto.

Heredia es líder tras acumular cinco victorias, un empate y solo la caída en el Edgardo Baltodano para sumar 16 puntos con 12 anotaciones a favor y ser la mejor defensa con solo los mencionados tres goles en contra.

