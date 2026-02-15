El sorprendente agüizote de Dany Carvajal que convirtió a Herediano en el equipo menos goleado

El Club Sport Herediano no solo es el líder absoluto en el Clausura 2026 luego de imponerse 1-0 al Cartaginés, sino que además tiene a la mejor defensa del certamen y todo hace indicar que la amargura vivida el año pasado quedando fuera en primera fase quedará atrás en este torneo.

Todos esos buenos datos y registros van ligados a también tener una importante solidez en la portería, y es que Dany Carvajal ha sido el arquero titular en el campeonato nacional, mientras que en la Copa no y precisamente en ese certamen ya quedaron eliminados.

El exsancarleño contó que cosas han cambiado para vivir este buen momento, incluso, hasta el agüzote que tiene en este 2026.

Dany Carvajal se puso el número 31 este torneo para recuperar la suerte de portero (Jose Cordero/José Cordero)

“El torneo anterior no creo que fuera malo, estuve varios partidos fuera; cuando volví de la lesión, hubo goles extraños, de muy mala suerte, no estaba con esa suerte de portero. Ahora vea, dos bolas en el palo, la otra me cae a mí; a veces uno necesita esa suerte y no la estaba teniendo, contra la Liga una que me pega en la cabeza y la bola entra”, mencionó Carvajal.

LEA MÁS: Esposa de Kendall Waston sacó las uñas para defender a su hijo de quienes le dijeron de todo

“A veces uno tiene que ser razonable y saber la situación que uno está teniendo; no es rendimiento, no es confianza, es esa suerte, como a muchos delanteros les pasa. Me pasó el torneo pasado, lo aceptamos, nos propusimos hacer las cosas diferentes, cambié de número como una cábala; había que hacer cosas diferentes”, confesó el rojiamarillo.

El portero del Team utiliza actualmente el número 31, mientras que el campeonato pasado usó el dorsal 21 y al parecer le está funcionando.

Dany Carvajal usaba el 21 y ahora por cábala se cambió al 31 para este campeonato (JOHN DURAN/John Durán)

Como guardameta en este Clausura 2026, Dany solo ha recibido tres goles; uno fue en la derrota en Liberia 1-0, el otro ante Puntarenas, en el triunfo rojiamarillo por 2-1, y Alajuelense fue el otro que pudo vencerlo en el empate a uno en el Morera Soto.

LEA MÁS: La impresionante e impactante racha que Saprissa busca sostener sobre Liberia este domingo

Heredia es líder tras acumular cinco victorias, un empate y solo la caída en el Edgardo Baltodano para sumar 16 puntos con 12 anotaciones a favor y ser la mejor defensa con solo los mencionados tres goles en contra.