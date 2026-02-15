Esposa de Kendall Waston sacó las uñas para defender a su hijo de quienes le dijeron de todo

Priscila Robles, esposa del defensor del Saprissa, Kendall Waston, reveló que este sábado tuvo un día complicado con su hijo Keysaack.

La también cantante se abrió en sus redes para contar que, en medio del proceso de formación deportiva de su muchacho, las cosas no salieron como ella esperaba, pero tocó contar hasta 10 y recordar que dentro y fuera de la cancha lo bueno y lo no tan bueno son parte del pan de cada día.

Robles compartió su testimonio en momentos en los que, además de sacar adelante a su hijo, ayudan a dos jóvenes.

Priscila Robles, esposa del defensor Kendall Waston sacó las uñas para defender a su hijo. Foto: Instagram Pris Waston.

El mensaje de Pris Robles

Esto fue lo que contó Priscila:

“Enseñarles de todo. Hoy nos enfrentamos a gente muy apestosa que no paró de insultar a Key (Keysaack, su hijo), pero de vuelta a la casa tuve que enseñarles a los 3 que la vida no es eso, que la vida sigue, que esto es la vida real, lavarse la cara, seguir, luchar, put... si es necesario para enfrentar la vida a como venga y que ellos siempre serán el blanco más fácil.

“Regresar a casa, el lugar seguro que somos y que a partir de hoy empezamos un capítulo nuevo en el fútbol. Cerramos uno y abrimos otro que está lleno de retos y vida real. Ser mamá de ellos no es fácil, porque quiero m... a gente a veces, pero recuerdo que tengo que devolverlo a la casa para enseñarles que el fútbol nunca será nuestra prioridad; se vienen cosas importantes”.