Esposa e hijo de Kendall Waston vivieron prueba de fe camino a un viaje a Estados Unidos

Priscila Robles, esposa de Kendall Waston compartió un testimonio de fe y de buena bondad. Instagram Priscila Robles.

Priscila Robles, esposa del defensor del Saprissa Kendall Waston compartió un hermoso testimonio de fe y de cómo hay gente buena en el mundo.

La también cantante recurrió a sus redes para revelar que previo a un viaje que tenía con su hijo Keysaack, en Estados Unidos, se les extravió una de las maletas, que llevaba los implementos deportivos del chiquito, lo que provocó angustia en el joven jugador.

Robles contó que nunca perdió la fe y precisamente, hace unos días recibieron una buena noticia. Este es el testimonio que compartió Priscila.

“Me fui para Minnesota con Key al torneo. Del camino de mi casa al aeropuerto, cerramos mal el maletero del carro y se nos cayeron las maletas y no nos dimos cuenta hasta mucho rato después.

“Encontramos una maleta, pero la maleta donde llevábamos todo de Key, los tacos, los uniformes, se perdieron.

“Llegamos al aeropuerto sin nada, Key lloraba y yo inmediatamente supe que era una prueba de fe y le decía a Key: ‘los planes de Dios son tan perfectos que el camino no puede ser perfecto, algo tiene Dios para ti en Minnesota y vamos a irnos así. Creyéndole a Dios que Él tenía cuidado de todo’.

“Key con el corazón atribulado, llorando pero con el alma vieja trató de entender y confiar que Dios tenía cuidado de él.

“Llegamos allá, Key valiente, luchó cada partido, quedó campeón y nos devolvimos a Costa Rica con muchas lecciones en el camino y con el corazón agradecido. Pues hace 3 días apareció un ángel que encontró la maleta en la calle y me la devolvió, intacta.

“Puede que sea cosas materiales, un torneo pero para Key significaba muchísimo, más que eso y para mí era una prueba en todo sentido.

“En fin, quería contarles esto para que sepan que Dios tiene cuidado de absolutamente todo siempre y cuando tengamos fe, pero tiene que ser una fe inquebrantable.

“La fe que pasa por el fuego, pero nos llena de esperanza y amor”.

