Así justificó Paulo Wanchope la ausencia de Kendall Waston contra Cartaginés

Chope calificó el resultado del juego como terrible y no puso excusas para hablar de la goleada que le propinaron los brumosos

Por Yenci Aguilar Arroyo
Paulo Wanchope justificó la ausencia de Kendall Waston en el juego contra Cartaginés. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Paulo César Wanchope, entrenador del Deportivo Saprissa justificó la ausencia del defensor Kendall Waston, durante el juego contra Cartaginés.

El espigado defensor no estuvo este domingo en el juego de este fin de semana, porque el club morado le dio permiso de ausentarse y asistir a un homenaje que le van a realizar en la MLS por el Cincinatti FC, equipo que cumple 10 años y con el que hizo historia al ser su primer capitán.

“Se le dio el permiso desde hace dos meses, dos meses y medio, por un homenaje que le iban a hacer. Ya me habían comunicado y se había dado el permiso desde antes de iniciar la pretemporada”, dijo la Cobra.

Chope calificó el resultado del encuentro contra los brumosos como terrible y no puso excusas para hablar de la derrota.

“Igualmente malo, pero hay que darle ese crédito al equipo contrario, que hizo bien las cosas, en eso hay que tener la humildad de reconocer, de que fue malo, al igual que el partido anterior, terrible. No sé cuál es peor”, afirmó.

