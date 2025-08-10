Deportes

Kendall Waston no estará en el partido contra Cartago por una razón increíble

Saprissa y Cartago se enfrentarán este domingo a las 11 de la mañana

Por Fabiola Montoya Salas
Cartaginés vs. Saprissa
Kendall Waston es el gran ausente del juego. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Deportivo Saprissa sufrirá una baja clave para su enfrentamiento contra el Club Sport Cartaginés, este domingo ya que una de sus figuras más importantes como lo es Kendall Waston no podrá estar en la cancha.

LEA MÁS: Cartaginés vs Saprissa: Carevic y Wanchope sufren bajas importantes para el juego de hoy

Kendall Waston enjachó feo a un herediano.
Kendall Waston enjachó feo a un herediano. (facebook td m/Kendall Waston)

Según el periodista Gustavo López, el gigante no estará en la cancha ni en el banquillo morado porque hace tres meses pidió un permiso para ausentarse, ya que será homenajeado en la MLS por el Cincinatti FC, equipo que cumple 10 años y con el que hizo historia al ser su primer capitán y marcar el primer gol del club.

Cartaginés vs. Saprissa
La mejenga entre Cartaginés y Saprissa estará caliente. (Rafael Pacheco Granados)

Recordemos que el conjunto morado y cartago se enfrentarán a las 11 de la mañana en el Fello Meza y sin duda la ausencia de Kendall pesará muchísimo, habrá que ver si los morados logran sacar esta dura salida sin él.

