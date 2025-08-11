¿Debía ir Kendall Waston a homenaje en Estados Unidos? Ausencia del jugador generó debate

Kendall Waston se ausentó del juego entre Saprissa y Cartaginés para recibir un homnenaje del FC Cincinnati, equipo en el que militó entre 2019 y 2020. Instagram FC Cincinnati. (Redacción Perfil/Redes FC Cincinnati)

Este domingo, el defensor de Saprissa Kendall Waston, cambió la cancha del Fello Meza por un escenario en Estados Unidos, donde recibió un homenaje por parte del Cincinnati FC que lo dejó fuera del duelo ante Cartaginés, lo que generó todo un polvorín entre los aficionados morados.

Los morados fueron goleados 3-0 por el cuadro de la Vieja Metrópoli y cuando se le consultó al técnico Paulo Wanchope por la ausencia del espigado jugador, solo afirmó que él había pedido un permiso desde antes del inicio de la pretemporada.

“Se le dio el permiso desde hace dos meses, dos meses y medio, por un homenaje que le iban a hacer. Ya me habían comunicado y se había dado el permiso desde antes de iniciar la pretemporada”, dijo la Cobra.

Waston fue homenajeado en la MLS por el Cincinatti FC, equipo que cumple 10 años y con el que hizo historia al ser su primer capitán y marcar el primer gol del club.

Los morados vivieron un domingo para el olvido en el Fello Meza. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Muy mal visto

El periodista Daniel Martínez, de Deportes Monumental, no vio con buenos ojos que en el Sapri le dieran permiso al jugador.

“Sinceramente lo veo mal, en varios sentidos: Kendall es uno de los capitanes, es titular, las condiciones y la estatura que tiene no las tiene cualquier jugador y, además, el partido, la visita no era a cualquier cancha, era en la del Fello Meza, con Andrés Carevic, que siempre estudia muy bien a Saprissa.

“En el segundo gol, con el cabezazo de Johan Venegas, si Kendall hubiera estado ahí, a lo mejor sería otra la historia”, expresó.

Para Martínez, hay momentos para todo y por el tipo de partido que iba a enfrentar, lo ideal era que Kendall no hubiera asistido al reconocimiento.

“La verdad es que está en plena competencia, no era el momento de ausentarse, no lo veo bien. Si fuera un permiso por causa de fuerza mayor, ahí ni se duda, pero está empezando el campeonato y él hubiera dicho que agradece el reconocimiento, pero no era la ocasión para no estar en cancha”, mencionó.

Kendall es uno de los jugadores más influyentes en la defensa del Saprissa. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Hizo falta Kendall en el juego contra Cartago?

“Un jugador como Kendall siempre hará falta, sobre todo en este campeonato, que tiene sus particularidades. Claro que se extraña y él forma parte de 4 jugadores que sustentan parte de lo que es el Saprissa: Esteban Alvarado, Joseph Mora, Kendall y Mariano Torres”, sentenció.

Cartago jugó bien y punto

El exjugador Benjamín Mayorga fue enfático en que el permiso dado al jugador no puede ser la justificación para la derrota de los morados.

“No creo que Saprissa haya perdido porque Kendall no estuvo en el partido. Saprissa ha perdido y ganado con Kendall, que le dieran permiso puede ser parte de la rotación, creo yo, y no le quitemos a Cartaginés la calidad con la que nos superó.

“Sinceramente, hoy (domingo) es de halagar el fútbol de Cartago, se bailó a Saprissa y ahí no hay nada qué hacer, Cartago tuvo más ganas, entraron a la cancha con una mentalidad positiva y se perdió y no fue porque faltó Kendall”, afirmó.

Para Mincho, no se puede decir que un jugador hace falta o no, porque es crear una dependencia hacia el futbolista.

“No podemos depender de un jugador, Fidel (Escobar) y Pablo (Arboine) han hecho una buena dupla en defensa, pero seríamos irracionales si decimos que se pierde un partido porque un jugador no está.

Para Mincho, los brumosos supieron cómo sonarse a los morados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Cartago tuvo más ambición y la verdad es que Saprissa perdió porque no se vieron bien, hoy bajaron de la nube a Saprissa, porque ha venido ganando, pero el martes, en Belice, no se vio bien y eso qué quiere decir: que no podemos ir a cualquier estadio con la camisa de Saprissa y creer que ya tenemos los 3 puntos”, afirmó.