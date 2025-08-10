Esto dijo Pablo Arboine sobre la ausencia de Kendall Waston en la goleada ante Cartaginés

El defensor del Saprissa Pablo Arboine reveló cuánta falta les hace Kendall Waston en la zaga morada. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pablo Arboine, defensor del Deportivo Saprissa, afirmó que su compañero Kendall Waston siempre hará falta en el cuadro morado, pero más allá de que esté o no, no se justifica el papelón que protagonizaron ante Cartaginés.

El jugador limonense no estuvo en el partido de este domingo pues andaba en un homenaje del Cincinatti FC, equipo que cumple 10 años, pues fue su primer capitán y marcó el primer gol del club.

“Kendall siempre será importante para nosotros, independientemente del juego aéreo, es nuestro líder en defensa, nuestro ejemplo a seguir y cuando no juega se le va a extrañar y los demás tratamos de suplirlo de la mejor manera.

“(Sobre el juego aéreo) son jugadas puntuales, errores que se deben corregir y por eso tenemos la confianza del técnico también para mejorar”, afirmó.

Pablo Arboine habló de la ausencia de Kendall Waston en el juego contra Cartaginés

Un caos nacional

Propiamente sobre el duelo ante los brumosos, esto dijo Arboine:

Los morados tuvieron un domingo para el olvido. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Por un partido no se puede juzgar, en los otros partidos hemos creado muchas jugadas a gol. Si Saprissa pierde es un caos a nivel nacional y hemos hecho muy buenas cosas, pero hoy (domingo) de inicio a fin las cosas no salieron como queríamos.

“El rival hizo muy bien su trabajo, hoy se nos da la derrota, no nos vamos a echar a morir por eso y vamos por buen camino”, manifestó.

¿Cuál partido fue peor: el de los Verdes o el de este fin de semana?

“En lo personal creo que este. En Belice no salieron las cosas, pero corregimos y hoy no tuvimos ocasiones de gol. De inicio a fin todos tuvimos un mal partido y debemos ser muy autocríticos, el torneo está iniciando.

“Fue un partido muy malo para nosotros, la afición se hizo presente, estoy casi seguro de que habían más morados que cartagos, quienes nos apoyan independientemente si el resultado es positivo y hay que agradecer el apoyo que nos dan”, agregó.