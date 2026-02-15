Aquíl Alí le pone fecha “definitiva” a la vuelta de Herediano al nuevo Rosabal Cordero

Este pasado sábado, minutos antes de que el juego entre Herediano y Cartaginés diera comienzo, Aquíl Alí comentó y fue claro en la fecha en la que los rojiamarillos estarían de regreso en su nuevo reducto tras iniciar la construcción del mismo en el ya lejano 2020.

“En poco tiempo, yo espero que en cinco meses o menos vamos a estar definitivamente, en agosto, vamos a estar jugando en el próximo torneo en el nuevo estadio”, aseguró el directivo de Heredia.

Aquíl Alí comentó que "definitivamente" en agosto jugarán en su nuevo estadio (Albert Marín)

“Espero en Dios que todas las cosas nos salgan, ya que ese estadio va a ser demasiado familiar para invitar a toda Costa Rica, para que llegue a un estadio muy bonito en el sentido de que va a tener todo tipo de facilidad, más baños, también para gente con discapacidad, para toda la gente. Ese estadio va a ayudar a impulsar a otros a que también hagan sus estadios y vamos a estar ahí para apoyar, ya que queremos que el fútbol de Costa Rica sea mejor”, añadió.

LEA MÁS: Esposa de Kendall Waston sacó las uñas para defender a su hijo de quienes le dijeron de todo

La nueva casa de don Eladio tendría una capacidad aproximadamente para 12 mil aficionados y va a ser en la misma ubicación del anterior estadio, es decir, junto al Palacio de los Deportes en pleno centro de la provincia.

José Giacone fue el entrenador de Herediano en su último partido en el viejo Rosabal Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Los florenses no juegan en el Rosabal Cordero desde el 2020, cuando justamente con José Giacone igualaron sin goles ante Alajuelense en el partido de vuelta de semifinales del certamen de mitad de año, algo que en ese entonces les costó la eliminación y de paso la destitución al entrenador argentino que actualmente los dirige.

LEA MÁS: Víctor “Mambo” Núñez dejó frío a todo el heredianismo con una inesperada confesión sobre Saprissa

En el presente torneo, el Herediano es líder en solitario tras vencer 1-0 a Cartaginés y con ello consolidar la cima con 16 unidades después de siete jornadas disputadas.