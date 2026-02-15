Liberia vs Saprissa: ¿Hizo bien Marianela Araya al no sancionar un penal contra Luis Javier Paradela?

El Municipal Liberia y Saprissa empatan 0-0, en el estadio Edgardo Baltodano, pero hubo una acción que generó polémica en el duelo que se juega este domingo.

Al minuto 56, el defensor liberiano Yeison Molina cometió una fuerte falta en contra del delantero del Sapri, Luis Javier Paradela.

Paradela cayó al suelo y, según la periodista Gabriela Jiménez de Teletica Deportes, los gritos de dolor del cubano eran evidentes y muchos alegaron que había sido penal a favor de los morados.

Una falta sobre Luis Javier Paradela abrió el debate en el juego entre Liberia y los morados. Foto: Facebook Saprissa. (Foto: Facebook Saprissa./Foto: Facebook Saprissa.)

¿Era penal?

La central Marianela Araya decidió no marcar el tiro desde los once pasos. El exárbitro Marvin Amores analizó la jug

ada para La Teja y esto concluyó:

“Primero hay un empujón por parte de Paradela y luego se da la jugada. No era para sancionar como penal y, si hubiera metido gol a favor de Saprissa, se debía anular, por la acción que cometió antes”.