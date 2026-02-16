El FC Barcelona vuelve a poner la mira en LaLiga Española tras el revés sufrido ante el Atlético de Madrid en Copa. El equipo dirigido por Hansi Flick visita al Girona en el estadio Montilivi este lunes 16 de febrero, en duelo correspondiente a la jornada 24 del campeonato.

LEA MÁS: El Barcelona explota contra el arbitraje y pide transparencia con el VAR

Los azulgranas necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo.

FC Barcelona vs. Girona: ¿A qué hora y por cuál canal ver EN VIVO el juego de LaLiga? (Foto creada con IA) (chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. Girona?

El partido se disputará a las 9 p.m. en España. Estos son los horarios internacionales en formato de 12 horas y los canales oficiales:

País / Ciudad Hora Canal / Plataforma España (Barcelona) 9:00 p.m. Movistar, DAZN Costa Rica 2:00 p.m. Sky Sports México (CDMX) 2:00 p.m. Izzi, Canal 5, Sky Panamá 3:00 p.m. Sky, Rush Sports Rep. Dominicana 4:00 p.m. Sky Estados Unidos (Nueva York) 3:00 p.m. ESPN+, ESPN, ESPN Deportes Estados Unidos (Los Ángeles) 12:00 p.m. ESPN+, ESPN Argentina (Buenos Aires) 5:00 p.m. ESPN, Disney+ Colombia (Bogotá) 3:00 p.m. ESPN, Disney+ Chile (Santiago) 5:00 p.m. ESPN, Disney+ Brasil (Brasilia) 5:00 p.m. ESPN, Disney+ Francia (París) 9:00 p.m. beIN Sports Reino Unido (Londres) 8:00 p.m. Disney+, Premier Sports

El encuentro también podrá seguirse mediante plataformas digitales oficiales según cada territorio.

LEA MÁS: “Messi fue mi padrino”: La curiosa anécdota del tico que lidera el nuevo estadio de Alajuelense

El cuadro culé busca reaccionar tras su último resultado y el Girona intentará hacerse fuerte en casa en un duelo que promete intensidad en territorio catalán.

Nota realizada con ayuda de IA