FC Barcelona vs. Girona: ¿A qué hora y por cuál canal ver EN VIVO el juego de LaLiga?

El FC Barcelona vuelve a poner la mira en LaLiga Española tras el revés sufrido ante el Atlético de Madrid en Copa. El equipo dirigido por Hansi Flick visita al Girona en el estadio Montilivi este lunes 16 de febrero, en duelo correspondiente a la jornada 24 del campeonato.
Los azulgranas necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo.
¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. Girona?
El partido se disputará a las 9 p.m. en España. Estos son los horarios internacionales en formato de 12 horas y los canales oficiales:
|País / Ciudad
|Hora
|Canal / Plataforma
|España (Barcelona)
|9:00 p.m.
|Movistar, DAZN
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|México (CDMX)
|2:00 p.m.
|Izzi, Canal 5, Sky
|Panamá
|3:00 p.m.
|Sky, Rush Sports
|Rep. Dominicana
|4:00 p.m.
|Sky
|Estados Unidos (Nueva York)
|3:00 p.m.
|ESPN+, ESPN, ESPN Deportes
|Estados Unidos (Los Ángeles)
|12:00 p.m.
|ESPN+, ESPN
|Argentina (Buenos Aires)
|5:00 p.m.
|ESPN, Disney+
|Colombia (Bogotá)
|3:00 p.m.
|ESPN, Disney+
|Chile (Santiago)
|5:00 p.m.
|ESPN, Disney+
|Brasil (Brasilia)
|5:00 p.m.
|ESPN, Disney+
|Francia (París)
|9:00 p.m.
|beIN Sports
|Reino Unido (Londres)
|8:00 p.m.
|Disney+, Premier Sports
El encuentro también podrá seguirse mediante plataformas digitales oficiales según cada territorio.
El cuadro culé busca reaccionar tras su último resultado y el Girona intentará hacerse fuerte en casa en un duelo que promete intensidad en territorio catalán.
Nota realizada con ayuda de IA