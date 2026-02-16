Teleguía Deportes

FC Barcelona vs. Girona: ¿A qué hora y por cuál canal ver EN VIVO el juego de LaLiga?

El FC Barcelona enfrenta al Girona en una nueva jornada de la Liga Española y aquí le contamos a qué hora juega y por cuál canal se podrá ver en distintos países

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El FC Barcelona vuelve a poner la mira en LaLiga Española tras el revés sufrido ante el Atlético de Madrid en Copa. El equipo dirigido por Hansi Flick visita al Girona en el estadio Montilivi este lunes 16 de febrero, en duelo correspondiente a la jornada 24 del campeonato.

LEA MÁS: El Barcelona explota contra el arbitraje y pide transparencia con el VAR

Los azulgranas necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo.

FC Barcelona vs. Girona: ¿A qué hora y por cuál canal ver EN VIVO el juego de LaLiga?
FC Barcelona vs. Girona: ¿A qué hora y por cuál canal ver EN VIVO el juego de LaLiga? (Foto creada con IA) (chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. Girona?

El partido se disputará a las 9 p.m. en España. Estos son los horarios internacionales en formato de 12 horas y los canales oficiales:

País / CiudadHoraCanal / Plataforma
España (Barcelona)9:00 p.m.Movistar, DAZN
Costa Rica2:00 p.m.Sky Sports
México (CDMX)2:00 p.m.Izzi, Canal 5, Sky
Panamá3:00 p.m.Sky, Rush Sports
Rep. Dominicana4:00 p.m.Sky
Estados Unidos (Nueva York)3:00 p.m.ESPN+, ESPN, ESPN Deportes
Estados Unidos (Los Ángeles)12:00 p.m.ESPN+, ESPN
Argentina (Buenos Aires)5:00 p.m.ESPN, Disney+
Colombia (Bogotá)3:00 p.m.ESPN, Disney+
Chile (Santiago)5:00 p.m.ESPN, Disney+
Brasil (Brasilia)5:00 p.m.ESPN, Disney+
Francia (París)9:00 p.m.beIN Sports
Reino Unido (Londres)8:00 p.m.Disney+, Premier Sports

El encuentro también podrá seguirse mediante plataformas digitales oficiales según cada territorio.

LEA MÁS: “Messi fue mi padrino”: La curiosa anécdota del tico que lidera el nuevo estadio de Alajuelense

El cuadro culé busca reaccionar tras su último resultado y el Girona intentará hacerse fuerte en casa en un duelo que promete intensidad en territorio catalán.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
FC BarcelonaGirona FCLa LigahoracanalNotas ILATNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.