El Barcelona explota contra el arbitraje y pide transparencia con el VAR

El Barcelona viene de una semana compleja luego de la bochornosa goleada sufrida ante el Atlético de Madrid por las semifinales de ida de Copa del Rey luego de un contundente 4-0.

Los culés se han mostrado muy insatisfechos con las labores de los colegiados, ya que, pese a la goleada en el estadio Metropolitano, los de Hansi Flick vivieron situaciones que estuvieron en el ojo del huracán por las polémicas arbitrales.

El Barcelona viene de ser goleado ante el Atlético en Copa del Rey (OSCAR DEL POZO/AFP)

Una de ellas fue en la etapa de complemento cuando Pau Cubarsí anotó el que era el 4-1 a falta de bastante tiempo aún para que los culés buscaran al menos descontar más el global y tener más chances para remontar en la vuelta, que será en marzo en el Camp Nou.

Los barcelonistas, en el comunicado presentado, señalan que quieren transparencia con el tema del VAR, ya que para este tanto de Cubarsí, la herramienta del fuera de juego semiautomático presentó fallos, generando que la revisión en la sala VOR tardara mucho más de la cuenta, alrededor de seis a siete minutos, cuando con dicha tecnología los tiempos son mucho menores.

Al final, pese a que las dudas siempre estuvieron sobre la decisión, la anotación del joven defensor culé fue anulada, y el resultado terminó sin moverse del 4-0 de la etapa inicial.

En otras de las acciones en las que los catalanes mostraron enojo, fue a inicios de la segunda mitad, luego de que Giuliano Simeone cometiera una falta bastante fuerte sobre Alejandro Balde a la altura de la tibia, que no fue ni revisada por el VAR para con ello expulsar al hijo del Cholo, técnico del Atlético, y así jugar esa etapa de complemento con un hombre más.

El Barcelona vuelve a escena hasta el lunes contra el Girona (FADEL SENNA/AFP)

Entre los puntos que piden el Barcelona que se revisen por parte del arbitraje, están aspectos como la transparencia del VAR, falta de coherencia en el criterio disciplinario, contradicciones en manos, acumulación de errores relevantes y criterios en las revisiones en el monitor del video arbitraje, informó el Chiringuito de Jugones.

El próximo partido del Barcelona

Los dirigidos por Hansi Flick vuelven a escena hasta el lunes, cuando se enfrenten, como visitantes, al Girona, vecino de la ciudad, por la competición de Liga Española a las 2 de la tarde, hora de Costa Rica.

Este día poco habitual para los culés se debe a que esta semana que viene hay Champions League en la etapa de 16avos de final, fase que los de Flick no tienen que jugar gracias a que quedaron dentro de los primeros ocho clasificados de la liguilla general de la Copa de Europa, por lo que tienen una semana larga.