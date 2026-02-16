¿Se salvó la Liga? La jugada que encendió la furia de Sporting y la contundente explicación de Henry Bejarano

Sporting FC derrotó 1-2 a Alajuelense este domingo, en el Alejandro Morera Soto y al finalizar la primera parte, los albinegros pedían una tarjeta roja.

En Sporting le solicitaron al árbitro una tarjeta roja, por una oportunidad manifiesta de gol, de Josimar Méndez.

El central Pablo Camacho dejó seguir las acciones y en criterio del analista Henry Bejarano, el réferi actuó bien y explicó sus razones.

En Sporting pidieron una tarjeta roja, por una falta contra Josimar Méndez. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Por qué no se sancionó la jugada?

En criterio de Bejarano, hay 4 consideraciones de la regla que impiden la expulsión cuando hay oportunidad manifiesta de gol.

“Que el jugador tenga el control, la distancia, el número de jugadores y que tenga la dirección del marco.

“Si algunas de esas variables se produce no puede haber una expulsión. El equipo de Sporting no podía pedir sancionar esa acción”, afirmó.