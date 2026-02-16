El Pitazo

¿Se salvó la Liga? La jugada que encendió la furia de Sporting y la contundente explicación de Henry Bejarano

En Sporting le solicitaron al árbitro una tarjeta roja, por una oportunidad manifiesta de gol, de Josimar Méndez

Por Henry Bejarano Matarrita

Sporting FC derrotó 1-2 a Alajuelense este domingo, en el Alejandro Morera Soto y al finalizar la primera parte, los albinegros pedían una tarjeta roja.

En Sporting le solicitaron al árbitro una tarjeta roja, por una oportunidad manifiesta de gol, de Josimar Méndez.

El central Pablo Camacho dejó seguir las acciones y en criterio del analista Henry Bejarano, el réferi actuó bien y explicó sus razones.

15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
En Sporting pidieron una tarjeta roja, por una falta contra Josimar Méndez. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Por qué no se sancionó la jugada?

En criterio de Bejarano, hay 4 consideraciones de la regla que impiden la expulsión cuando hay oportunidad manifiesta de gol.

“Que el jugador tenga el control, la distancia, el número de jugadores y que tenga la dirección del marco.

“Si algunas de esas variables se produce no puede haber una expulsión. El equipo de Sporting no podía pedir sancionar esa acción”, afirmó.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

