Thomas Müller puso el Fello Meza a sus pies y no necesariamente por lo que hizo en la cancha

Thomás Müller fue la figura más buscada este miércoles en el estadio Fello Meza y estas fotos lo demuestran

Por Sergio Alvarado
Cartaginés vs. Vancouver
Thomas Müller agradeció todo el cariño que recibió en el estadio Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Thomas Müller jugó menos de 30 minutos en el encuentro entre Cartaginés y el Vancouver Whitecaps FC de la MLS, en la cancha mostró poco, pero en las gradas el aficionado quedó más que feliz solo con verlo.

El campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 se mostró muy amable con la gente, desde la cancha saludó a la gente en diversas ocasiones y recibió el cariño que le mostraron todos los que fueron a verlo.

Cartaginés vs. Vancouver
Thomas Müller realizó diversos gestos de cariño hacia la afición costarricense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Fello Meza se rindió ante la leyenda del Bayern

Al Fello Meza este miércoles no se limitaron a ir solo aficionados brumosos, sino otros que querían ver de cerca a la leyenda del FC Bayern Munich, que fueron al partido con la camiseta del cuadro alemán y con carteles hasta en ese idioma.

La presencia del alemán convirtió el partido en un evento especial, más allá de lo que sucediera en el marcador.

Cartaginés vs. Vancouver
El público tico saludó a Thomas Müller con mucho afecto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Cartaginés vs. Vancouver
Los aficionados le hicieron sentir su cariño a Thomas Müller (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Cartaginés vs. Vancouver
Apenas entró Thomas Müller a la cancha, los fans sacaron los teléfonos y arrancaron las fotos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Debut en la Concacaf Champions Cup

El hombre en Costa Rica la pasó bien, tanto que antes del partido subió una reel a su cuenta de Instagram en la que contó que estaba en Tiquicia, y posteriormente subió una foto del juego en la que destacó que fue su debut en la Copa de Campeones de Concacaf.

Finalmente nuestra temporada empieza, acá en este bello estadio en Costa Rica. Concacaf Champions Cup. Vamos Whitecaps”, indicó en su mensaje para sus casi 15 millones de seguidores.

Cartaginés vs. Vancouver
Fernán Faerron se tuvo que fajar duro para marcar a Thomas Muller. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Cartaginés vs. Vancouver
Fernán Faerron le anduvo muy cerca a Thomas Müller (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Cartaginés vs. Vancouver
Thomas Müller dirigió el juego del Whitecaps al entrar a la cancha. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Cartaginés vs. Vancouver
Thomas Müller jugó su primer partido en la Copa de Campeones de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Cartaginés vs. Vancouver
Thomas Müller entró al juego y le dieron la cinta de capitán de inmediato. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Cartaginés vs. Vancouver
Desde el calentamiento Thomas Müller se vio de muy buen ánimo y humor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
