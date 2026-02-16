Cartaginés se prepara para enfrentar a Thomas Müller y esto dicen sus jugadores

Cartaginés vuelve a la Concacaf tras más de una década de ausencia y lo hace con el lujo de poderse medir a una figura de la talla de Thomas Müller, quien milita en el Vancouver Whitecaps de la MLS.

El alemán viene procedente del Bayern, con el que hizo historia conquistando reiteradamente la Bundesliga de Alemania, además de ser campeón de Europa con el gigante teutón en el 2020 y en el 2013, sumado a ser campeón del mundo con su selección en Brasil 2014.

Thomas Müller es la gran estrella del Vancouver, rival de Cartaginés en Concacaf (HAITHAM AL-SHUKAIRI/AFP)

Futbolistas del Cartaginés no ocultan la admiración por Thomas Müller

Carlos Barahona es una de las figuras brumosas que no pudo ocultar la admiración que siente por el alemán, pero sin olvidar que lo más relevante para los brumosos es sacar un buen marcador.

LEA MÁS: Liberia estalla contra el arbitraje y publica video de jugadas polémicas ante Saprissa

“Es un partido internacional que es de otro nivel, jugar contra un jugador como Thomas Müller, imagínate, quién no quisiera jugar, pero sabemos que estamos en casa y tenemos que sacar un buen resultado pese a lo que hay y al equipo que nos enfrentamos para llegar allá con un buen respaldo y sacar la serie, que es lo importante ahorita”, comentó.

“Muy contento de poder estar aquí aportando. Ahorita que clasificamos a este torneo, que es bastante importante, tenemos que luchar para llegar lo más alto que podamos. Contento por el equipo, la afición, por don Leo, que se esfuerza bastante por nosotros, pero sabemos que debemos ir a ganar; esos equipos no perdonan, así que debemos jugar un buen partido”, aseguró sobre el regreso de Cartago a Concacaf.

Carlos Barahona no pudo ocultar su admiración por Thomas Müller (Jose Cordero/José Cordero)

El delantero Juan Carlos Gaete fue otro de los que comentó acerca de medirse a un futbolista de la altura de Thomas.

“Jugar contra Thomas Müller es algo diferente, claro, pero uno lo ve diferente, ya que es igual a nosotros; hay que enfrentarlo de igual a igual, no más”, dijo Gaete sobre el duelo de Cartago ante el teutón.

LEA MÁS: La alarmante situación de Alajuelense recuerda al Herediano del semestre pasado

En cuanto a las aspiraciones de los blanquiazules en la Concacaf Champions Cup, el chileno llama a la calma.

“Creo que debemos ir partido a partido y trabajando de a poco para ir pasando de fase”, expresó luego del juego ante Herediano.

En el Fello Meza empezará a rodar el balón entre Cartaginés y Vancouver el miércoles a las 9 de la noche, hora de Costa Rica, por el juego de ida de los 16avos de final de la Concacaf Champions Cup, mientras que la vuelta será el miércoles 25 de febrero a las 8 de la noche en Canadá.