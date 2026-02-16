Liberia estalla contra el arbitraje y publica video de jugadas polémicas ante Saprissa

Liberia publicó un video en sus redes sociales para quejarse del tema arbitral, luego del encuentro ante Saprissa que acabó 0-1 con un tanto que generó debate pese a que el VAR lo terminó dando por válido.

Además de la acción reciente con la que perdieron contra los de Tibás, también mostraron de otros campeonatos, incluyendo una de Marvin Loría que no fue señalada como roja sobre el saprissista luego de un planchetazo contra un rival.

Gol de Saprissa en Liberia generó dudas con el VAR ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

Los guanacastecos también compartieron jugadas que no ocurrieron contra los morados, por ejemplo, un posible penal en el estadio Alejandro Morera Soto por parte del manudo Ronald Matarrita que no fue señalado.

También hicieron referencia a acciones que los perjudicaron en partidos contra Puntarenas, Pérez Zeledón, que, según los pamperos, se quejan por no haber terminado en expulsiones, pese a la dureza de las mismas.

Los guanacastecos son actualmente novenos en la tabla, tras siete jornadas en las que solo han acumulado un triunfo, sobre Herediano, en el actual Clausura 2026.