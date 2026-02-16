La alarmante situación de Alajuelense recuerda al Herediano del semestre pasado

Liga Deportiva Alajuelense ha tenido un inicio de semestre para el olvido, luego de conseguir el cetro de campeón nacional el pasado mes de diciembre, algo que genera preocupación en la afición, tras el último antecedente que vivió Herediano en el torneo pasado.

La situación con el León, que además viene de ser eliminado del torneo de Copa, por lo que no podrá optar por el tricampeonato en dicha competencia, es tan preocupante que, a la altura de siete fechas, los campeones nacionales llevan peor rendimiento que el que tenía el Herediano el pasado campeonato, en el que quedaron eliminados.

Alajuelense cayó 2-1 ante Sporting en casa. (JOHN DURAN/John Durán)

El monarca nacional suma nueve unidades en siete jornadas, tras dos triunfos (Guadalupe y San Carlos), misma cantidad de derrotas, ante Cartaginés y Sporting, y tres igualdades, en casa con Herediano y Liberia, además de cuando visitaron a Pérez Zeledón.

Los florenses en el arranque del certamen pasado tuvieron un inicio también irregular, pero con mejores cifras que el actual equipo de Óscar Ramírez.

Heredia empezó con un empate en Guadalupe, cayeron después en casa ante Puntarenas para, en la fecha tres, ganar en Alajuela y sumar en la cuarta fecha un segundo triunfo, pero en la quinta jornada empataron en San Carlos, para en la sexta volver a ganar en Santa Bárbara sobre Liberia y, a las alturas del torneo actual, es decir, en la sétima fecha, perder en Cartago.

Alajuelense está fuera de puestos de clasificación. (JOHN DURAN/John Durán)

El Team tenía once unidades en los primeros siete duelos del Apertura 2025, es decir, dos más de lo que llevan los rojinegros en el presente campeonato.

A eso hay que sumarle que los manudos visitan el Ricardo Saprissa el sábado.

Al final del campeonato anterior, Herediano se quedó fuera de las semifinales del torneo tras quedar en la quinta casilla, algo que no ocurría desde el 2008 en el club rojiamarillo, por lo que los manudos tendrán que reaccionar pronto para buscar no repetir la historia.