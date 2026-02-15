Anthony Monreal es contundente sobre el gol de Saprissa: “Es fuera de lugar clarísimo”

Saprissa ganó 0-1 en Liberia con un tanto de Ariel Rodríguez que dejó la polémica a flor de piel pese a que el VAR lo validó.

Un centro remate de Mariano Torres fue desviado por Ariel Rodríguez a los 84 minutos cuando el Monstruo no encontraba la luz para sacar la victoria.

Gol de Ariel Rodríguez generó dudas en el portero de Liberia ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

Finalizado el partido, en Radio Columbia, el arquero de Liberia fue tajante en quejarse de la labor del VAR, afirmando que el gol con el que Saprissa se llevó los tres puntos no debió contar.

“Estábamos controlando los ataques y una jugada ahí que para mí el remate es fuera de lugar. Hay que ver bien esa repetición; yo estaba ahí y, obviamente, es un fuera de lugar clarísimo. El gol cae y nos descontrola todo el sistema que veníamos trabajando”, aseguró el azteca.

Anthony Monreal fue claro en afirmar que el gol de Saprissa no debió valer (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liberia solo ha podido ganar un juego en lo que llevamos del Clausura 2026, mientras que Saprissa con Medford lleva rendimiento perfecto.