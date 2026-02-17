Torneo Nacional

Así fue la llegada de Thomas Müller a Costa Rica y el inesperado regalo que se llevaron varios fiebres

Thomas Müller está en Costa Rica para enfrentar este miércoles al Cartaginés en la Copa de Campeones de Concacaf

Por Sergio Alvarado

Thomas Müller, la gran estrella del Vancouver Whitecaps de Canadá, fue la figura que más llamó la atención en la llegada del cuadro canadiense a Costa Rica, para enfrentar este miércoles al Cartaginés por la Copa de Campeones de Concacaf.

Thomas Müller es la gran estrella de Vancouver Whitecaps de la MLS.
Thomas Müller desata locura en el aeropuerto Juan Santamaría

El futbolista alemán de 36 años fue quien más llamó la atención en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría; aficionados y medios lo buscaron para tomarse fotos, tener alguna reacción y un recuerdo del icónico exjugador del Bayern Munich y la selección germana.

Algún fiebre sí tuvo suerte con los recuerdos; hasta se llevaron una camiseta, dado que los encargados del equipo regalaron chemas a quienes estaban en el sitio, prendas simples que se suelen usar en los entrenamientos.

Declaraciones de futbolistas no hubo, por disposición del club; nadie del plantel habló con la prensa y tardaron apenas unos cinco minutos entre su llegada en un vuelo charter a subirse a un autobús parqueado frente a la terminal aérea.

Müller se mostró accesible y de buen humor

Por las imágenes que mostraron medios como Tigo Sports, Müller se mostró accesible, sonriente y de buen humor, bromeando con sus compañeros de escuadra a la espera del bus.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

