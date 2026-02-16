Deportes

(Video) El noble gesto de Fernán Faerron con un niño del Cartaginés

Fernán Faerrón tuvo un lindo gesto con un niño seguidor del Cartaginés

Por Eduardo Rodríguez

Fernán Faerron siempre ha sido involucrado con acciones polémicas, pero en esta ocasión se le debe destacar lo bueno, como lo es un noble gesto que tuvo con un niño seguidor del Cartaginés.

En un video de la página Que Golazo Mae, se ve a Faerrón bajando de un bus junto a sus compañeros del Cartaginés, donde un niño con una discapacidad visual lo estaba esperando, por lo que el defensor se acercó para saludarlo.

14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
Fernán Ferron tuvo un lindo gesto con un niño aficionado de Cartaginés (Jose Cordero/José Cordero)

La próxima vez que lo vea le regalo la camisa”, le dijo Faerron al joven aficionado blanquiazul mientras lo saludó.

Fernán fue el último refuerzo de Cartago para este Clausura 2026 y con ese tipo de acciones se empieza a echar a la afición al bolsillo.

