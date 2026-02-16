Periodista al que Hernán Medford le tiró en conferencia de prensa le respondió al técnico de Saprissa

Luego del triunfo de Saprissa en Liberia, Hernán Medford le tiró duro en conferencia de prensa a José Pablo Alfaro, periodista de Tigo.

“No sé de qué carajos hablo, un periodista de Tigo, parece que tiene más de 20 años hablando de fútbol y entonces por eso quise explicar eso y cuando quiera puedo enseñarle fútbol”.

Hernán Medford le tiró a José Pablo Alfaro, periodista de Tigo. (Liberia vs. Saprissa/Prensa Liberia)

“Cómo quieren minimizar 30 años de carrera, uno no es dueño de la verdad, pero en el fútbol nadie es dueño de la verdad”, mencionó el Pelícano.

Esto se ha a raíz de que Alfaro ha comentado que no le gusta que Medford no habla de fútbol en sus conferencias, lo que enojó al entrenador.

En Tigo Sports Radio de este lunes, el comunicador le contestó a Hernán, ya que, pese a que no dijo su nombre, sí hacía referencia a sus palabras.

“Siempre he creído que el periodista en general, si está acostumbrado a cuestionar, debe ser tolerante a la crítica. Entonces, si Hernán considera que sí profundiza y habla de fútbol y yo considero que no, pues es simplemente criterios divididos”, comentó.

“Solamente quiero decir algo: la respuesta que él da expone mi punto, expone lo que es Hernán, explosivo, siempre fijándose en detalles que en realidad pocas veces tienen relación con el fútbol, por más que yo respete la posición de Hernán y que la crítica me parezca válida, pero por más que yo crea eso, para mí la respuesta confirma mi punto de que Hernán habla poco de fútbol”, respondió.