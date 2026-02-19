Influencer nicaragüense hizo sonreír a Thomas Müller en el Fello Meza y cumplió sueño

El partido disputado este miércoles entre Cartaginés y el Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de Concacaf no solo estuvo cargado de emociones deportivas, sino que también dejó una historia que conmovió a miles de personas en redes sociales.

Se trata de Alexander PH, un creador de contenido nicaragüense que logró cumplir un sueño que había esperado durante 15 años: conocer a su ídolo, el futbolista alemán Thomas Müller.

El viaje y la expectativa

En un video compartido el martes 17 de febrero, Alexander explicó que llegó a suelo costarricense con el objetivo de conocer el estadio Fello Meza, documentar el partido y tener la oportunidad de encontrarse con el delantero.

Alexander había expresado su deseo de tomarse una fotografía con Thomas Müller. (Alexander PH/TikTok)

“Sorpresivamente, tuve que ir hasta Múnich, Alemania, y no lo encontré; el varón ya estaba en suelo americano y quizás mañana pueda hacerme esa tan esperada foto. Esa foto por la que he esperado más de 15 años”, relató Alexander en ese momento.

El creador de contenido compartió su expectativa previo al encuentro, dejando claro que se trataba de un momento muy especial para él.

El encuentro con su ídolo

Una vez finalizado el partido la noche del miércoles, el nicaragüense no dudó en acercarse al futbolista para pedirle una fotografía y expresarle su admiración.

Thomas Müller es la gran estrella de Vancouver Whitecaps de la MLS. (Tomada de X Vancouver Whitecaps./Tomada de X Vancouver Whitecaps.)

Le dijo que era su “ídolo”, le pidió el choque de los “cinco” y le manifestó su cariño.

Alexander pudo cumplir su sueño en el Fello Meza. (Alexander PH/TikTok)

Esta fue la reacción del alemán al ver la fotografía con su hermano. (Alexander PH/TikTok)

Aunque Müller se mostraba serio mientras caminaba, la situación cambió cuando Alexander le mencionó que tenía una foto con su hermano, Simon Müller, la cual le mostró, lo que provocó una sonrisa inmediata y una reacción emotiva por parte del atacante.

Reacción en redes sociales

El clip fue compartido hace 14 horas y ya supera las 65 mil reproducciones, además de cientos de comentarios de personas que felicitaron al creador de contenido por cumplir su sueño y vivir un momento único.