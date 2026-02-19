José Eduardo Mora no se guardó nada contra Herediano tras el empate de Cartaginés

José Eduardo Mora, reconocido periodista de Tigo Sports y también aficionado al Cartaginés, no se mordió la lengua para tirarle de lo lindo al Herediano tras el empate brumoso en Concacaf Champions Cup ante Vancouver Whitecaps.

José Eduardo Mora le tiró filazos al Herediano

Mora dio a entender que el planteamiento de Amarini Villatoro fue muy bueno, pero que desafortunadamente se le desmerece por ser Cartaginés, momento en el que aprovechó para darle tieso y parejo al Herediano.

“Como lo hizo Amarini Villatoro, que viene de Guatemala, y además como lo hizo ese equipillo de Cartaginés; dicen que no, que es un equipo tradicional, pero equipo grande no, grande para Herediano, que nunca ha ganado una Concacaf.

José Eduardo Mora también acompaña a Kristian Mora, en el programa Fútbol por dentro, que se transmite por Tigo Sports. (redes/Instagram)

“Lo que pasa con Herediano es que esa canción de Javier Rojas ha confundido a todo mundo, el equipo de las grandes gestas internacionales, pero en partidos amistosos”, dijo sarcásticamente Mora en Tigo Sports Radio.