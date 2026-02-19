Deportes

José Eduardo Mora no se guardó nada contra Herediano tras el empate de Cartaginés

José Eduardo Mora aprovechó para tirar le duros filazos al Herediano tras el empate de Cartaginés en Concacaf

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

José Eduardo Mora, reconocido periodista de Tigo Sports y también aficionado al Cartaginés, no se mordió la lengua para tirarle de lo lindo al Herediano tras el empate brumoso en Concacaf Champions Cup ante Vancouver Whitecaps.

José Eduardo Mora le tiró filazos al Herediano

Mora dio a entender que el planteamiento de Amarini Villatoro fue muy bueno, pero que desafortunadamente se le desmerece por ser Cartaginés, momento en el que aprovechó para darle tieso y parejo al Herediano.

LEA MÁS: Futbolista tico que se viralizó por pedirle matrimonio a su novia en estadio, rompió con ella tres días después

“Como lo hizo Amarini Villatoro, que viene de Guatemala, y además como lo hizo ese equipillo de Cartaginés; dicen que no, que es un equipo tradicional, pero equipo grande no, grande para Herediano, que nunca ha ganado una Concacaf.

Kristian Mora, periodista deportivo y dueño del programa Fútbol por dentro, que se transmite por Tigo Sports.
José Eduardo Mora también acompaña a Kristian Mora, en el programa Fútbol por dentro, que se transmite por Tigo Sports. (redes/Instagram)

“Lo que pasa con Herediano es que esa canción de Javier Rojas ha confundido a todo mundo, el equipo de las grandes gestas internacionales, pero en partidos amistosos”, dijo sarcásticamente Mora en Tigo Sports Radio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
José Eduardo MoraCartaginésHerediano
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.