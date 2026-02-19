Deportes

Fernán Faerron tiene los días contados con el Cartaginés

Por Eduardo Rodríguez y Yenci Aguilar Arroyo

Fernán Faerron fue el último refuerzo del Cartaginés para este torneo de Clausura 2026; sin embargo, el futbolista no parece que vaya a durar mucho con la camiseta blanquiazul puesta.

Posterior al encuentro que finalizó sin anotaciones entre Cartago y el Vancouver Whitecaps, de este miércoles, el defensa fue tajante con que, una vez finalizado este semestre, se irá del club de la Vieja Metrópoli.

Cartaginés vs. Vancouver
Fernán Faerrón le tocó marcar a Müller en el Fello Meza (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Gracias a Dios viene un contrato en Europa muy importante, tengo que estar preparado para llegar al máximo nivel y, como les digo, estoy muy agradecido con Cartago por abrirme las puertas para llegar lo más preparado posible”, manifestó Fernán.

En cuanto a su nivel actual, en el que el propio Amarini Villatoro destacó su estado pese a tener varios meses sin equipo, Faerron fue enfático en lo que firmó con el cuadro brumoso para estar en buen estado.

“Me siento muy contento, estoy muy agradecido con Cartago por abrirme las puertas. Me dedico a esto, y aunque estuve seis meses sin trabajo, sabía que iba a volver a jugar y tenía que estar preparado; me estuve preparando en la casa, incluso entrenando dos veces al día, solo, porque sabía que tenía que estar preparado de buena manera”, acotó.

Cartaginés vs. Vancouver
Faerrón confesó que tiene listo un contrato en Europa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Faerron explicó sobre la dificultad de afrontar este tipo de certámenes internacionales.

“He tenido la experiencia, gracias a Dios, de jugar en Concacaf contra muchos buenos equipos y a este equipo se le puede destacar la tenencia de balón; cuesta hacerles presión y robarles la pelota. Sabía que tocaba mantenernos fuertes atrás, no permitir que nos anotaran y sacar un buen resultado”, añadió el defensor brumoso.

Cartaginés ahora se prepara para recibir a Liberia este domingo a las 11 de la mañana y luego alistar maletas y salir rumbo a Canadá para el duelo de vuelta ante Vancouver Whitecaps el próximo miércoles.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

