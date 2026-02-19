Hernán Medford preocupado e incómodo con Ronald González por candidato a dirigir a Costa Rica

Para dirigir a Costa Rica, suenan nombres internacionales como el del español Robert Moreno, algo que no es del agrado de Hernán Medford y así lo manifestó en conferencia de prensa previa al clásico nacional, lanzando un mensaje a Ronald González, al cual él tanto pidió para la Fedefútbol y quien fue nombrado como gerente deportivo.

“Yo sigo apoyando al nacional, vea a Ronald la presión que hicimos y ahí está pero yo necesito que él me ayude. Es que yo no entiendo, hay un nombre que estoy escuchando constantemente que es un español, con mucho respeto, pero todas las entrevistas solo dicen cosas negativas, entonces no entiendo en qué mundo estamos, en todas las entrevistas que hablan del señor y eso que son españoles y solo cosas negativas, no he encontrado ni un periodista que hable a favor, eso a mí me preocupa”, dijo.

Medford fue claro en su preocupación por la posibilidad de que Robert Moreno dirija a Costa Rica (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Ya con ese antecedente yo estoy temblando, a mí me preocupa, o si yo estoy equivocado, que ustedes (periodistas), que están más cerca de las informaciones, no sé si estaré yo equivocado, no entiendo cómo se está buscando a una persona que tenga gente que esté cerca de él y solo negativas alrededor de él, entonces estoy bien preocupado por ese nombre”, expresó.

LEA MÁS: José Eduardo Mora no se guardó nada contra Herediano tras el empate de Cartaginés

El Pelícano fue enfático en que él es de apoyar a los técnicos nacionales.

Roberto Moreno suena como opción para la Sele (El Chiringuito/El Chiringuito)

“Yo mejor me voy por lo nacional, y el candidato que era nacional, que era Guimaraes, conoce el medio, sabe el medio, ha ido dos veces a mundiales, tiene la experiencia de lo que hizo mal para corregirlo, entonces, ¿para qué ir tan lejos? Pero, diay, se le respeta la opinión; ellos mandan, pero ojalá el que traiga lo haga bien”, sentenció.

LEA MÁS: Fernán Faerron tiene los días contados con el Cartaginés

Ronald González se encuentra de viaje en Europa en entrevista con los candidatos, entre ellos Moreno, al que tanto le preocupa a Medford que llegue a la tricolor.