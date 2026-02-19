Keylor Navas: la decisión de Hernán Medford que casi cambia su carrera

El técnico de Saprissa, Hernán Medford, contó en el documental “Keylor Navas 20KN1: Dios, familia, fútbol” una anécdota poco conocida sobre el arquero cuando daba sus primeros pasos como profesional.

El entrenador recordó que estuvo cerca de tomar una decisión que habría cambiado el rumbo del jugador en sus inicios con Saprissa.

Los primeros años en el fútbol

En el primer episodio del documental se repasa la llegada del portero al club tibaseño, su evolución deportiva y el camino que más tarde lo llevó al Real Madrid.

Hernán Medford aparece en el documental de Keylor Navas.

Sus familiares destacaron su disciplina, constancia y compromiso desde temprana edad.

La anécdota que marcó dudas

Por su parte, Medford explicó que el Halcón destacaba por su habilidad con los pies, al punto de hacerlo dudar sobre su posición en el campo.

“Uno lo veía un muchacho normal, en el sentido de que llegó muy joven y ahí fue mejorando poco a poco...

“Yo pensaba, si el día de mañana me falta un centrodelantero, lo pongo. Cabeceaba como Saborío y Saborío era uno de los mejores cabeceadores que teníamos”, recalcó.

Medford destacó la habilidad de Keylor Navas con los pies.

Reconocimiento internacional

El documental también incluye testimonios de figuras del fútbol mundial como Sergio Ramos, Marcelo y Neymar, así como excompañeros de Selección y club, como Álvaro Saborío, Christian Bolaños, Bryan Ruiz, entre otros.