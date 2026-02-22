Henry Bejarano fue tajante sobre el penal que pedían en Alajuelense al cierre del clásico

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue tajante al decir que al cierre del partido entre Saprissa y Alajuelense no se pitó un penal claro a favor de los rojinegros.

El exárbitro afirma que hubo un jalón de camiseta a Anthony Hernández de Pablo Arboine que debió pitarse, en una jugada que calificó como muy clara.

Para Henry en el momento que el manudo va a rematar lo toman, eso es falta y fue muy crítico con el hecho que ni siquiera fuera revisada por el VAR.

