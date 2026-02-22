Deportes

¿Fue penal para Saprissa? Exárbitro analiza la jugada y da su veredicto

Ariel Rodríguez anotó el segundo de la noche por medio de un penal

Por Henry Bejarano Matarrita

El Deportivo Saprissa logró marcar el segundo gol de la noche ante la Liga Deportiva Alajuelense por medio de un penal señalado en los minutos finales, tras una falta que fue revisada por medio del video arbitraje.

Saprissa vs. Alajuelense
21/02/2026 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. Nueva edición del clásico del fútbol costarricense. El Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la Jornada 8, Torneo de Clausura, Liga Promérica 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para el analista arbitral Henry Bejarano, el VAR actuó de buena manera para corregir al silbatero que en principio no vio la falta del defensor liguista por una patada sobre el atacante morado.

“Es penal por patear al rival, bien el VAR”, sentenció Henry Bejarano sobre la acción con la que Ariel Rodríguez marcó ese segundo tanto saprissista de la noche en la Cueva.

