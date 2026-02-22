Deportes

Saprissa vs Alajuelense: Así se encuentra Fernando Piñar tras el golpe en el clásico

Fernando Piñar recibió un fuerte impacto en su rostro durante el clásico nacional disputado este sábado

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El partido entre Saprissa y Alajuelense dejó una imagen preocupante luego de que Fernando Piñar tuviera que ser trasladado de emergencia al hospital tras recibir un codazo de Orlando Sinclair.

LEA MÁS: “Solo así pueden”: jugador de Alajuelense estalla por el arbitraje del clásico

Diagnóstico confirmado por el cuerpo médico

Este domingo, tras los estudios realizados, se confirmó que el jugador presenta una fractura en el hueso maxilar, producto de un trauma.

LEA MÁS: Machillo Ramírez mantiene la calma por el arbitraje, pero soltó una frase contundente

Piñar permanecerá bajo supervisión médica constante mientras avanza su proceso de recuperación.

Fernando Piñar es una de las caras nuevas en la pretemporada de Liga Deportiva Alajuelense.
Fernando Piñar tuvo que ser trasladado al hospital. (Prensa Alajuelense)

Resultado del encuentro

El clásico finalizó con marcador de 2-1 a favor de Saprissa, resultado que puso fin a una racha de ocho clásicos sin victoria para el conjunto morado.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fernando PiñarAlajuelenseSaprissa
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.