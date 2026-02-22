Saprissa vs Alajuelense: Así se encuentra Fernando Piñar tras el golpe en el clásico

El partido entre Saprissa y Alajuelense dejó una imagen preocupante luego de que Fernando Piñar tuviera que ser trasladado de emergencia al hospital tras recibir un codazo de Orlando Sinclair.

LEA MÁS: “Solo así pueden”: jugador de Alajuelense estalla por el arbitraje del clásico

Diagnóstico confirmado por el cuerpo médico

Este domingo, tras los estudios realizados, se confirmó que el jugador presenta una fractura en el hueso maxilar, producto de un trauma.

LEA MÁS: Machillo Ramírez mantiene la calma por el arbitraje, pero soltó una frase contundente

Piñar permanecerá bajo supervisión médica constante mientras avanza su proceso de recuperación.

Fernando Piñar tuvo que ser trasladado al hospital. (Prensa Alajuelense)

Resultado del encuentro

El clásico finalizó con marcador de 2-1 a favor de Saprissa, resultado que puso fin a una racha de ocho clásicos sin victoria para el conjunto morado.