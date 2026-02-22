Machillo Ramírez mantiene la calma por el arbitraje, pero soltó una frase contundente

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, fue muy directo cuando le pidieron su opinión sobre la polémica arbitral del clásico ante Saprissa de este sábado.

Óscar Ramírez reclamó durante el partido los fallos arbitrales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los erizos reclamaron un penal por un agarrón en el área sobre Anthony Hernández en el último minuto del partido. Las tomas de la jugada muestran que sí hay un jalón sobre el manudo, algo que incluso reconocieron los periodistas que participaron en la transmisión de FUTV.

“Uno ya es viejo y sabe por dónde andan las cosas”

En la conferencia de prensa, la periodista Melissa Alvarado le pidió al Machillo su criterio sobre el arbitraje y este rechazó hablar del tema, pero dejó una frase que quedó picando.

“Lo del arbitraje, no voy a emitir criterio; uno entiende de esto, ya es viejo y sabe por dónde andan las cosas, simplemente vamos a seguir luchando en la cancha, que es donde nos podemos defender”, dijo.

Esa fue su única declaración sobre el tema polémico de la noche, porque los rojinegros, además, reclamaron un codazo de Orlando Sinclair sobre Fernando Piñar que era para roja y que el silbatero ni siquiera consideró.

Cautela total para evitar excusas

Alajuelense sigue sin levantar en el Clausura 2026. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Fue una conferencia en la que Machillo fue muy cuidadoso con sus palabras, ya que afirma que no quiere que nadie señale que anda dando excusas o justificaciones por el mal arranque.

“Perdimos y no puedo opinar, porque todo lo que diga lo tomarán como que no sirvió, porque perdimos, pero hay buenos momentos. A partir del gol de Saprissa, en el primer tiempo hubo control total del partido. Jugamos ‘cuadrado’, llegamos por los costados, tuvimos velocidad; luego en el segundo tiempo, bajamos de nuevo y no pudimos seguir con eso que nos estaba dando resultado”, explicó.

La mala racha no da por muertos

Ramírez también dejó claro que la mala racha no significa que estén fuera de pelea. Para él, todavía hay margen de reacción.

“Treinta puntos, no sé si depende de los resultados, esperemos a ver, pero creo que sí hay espacio como para volver a enracharnos, porque yo creo que sí nos ha faltado eso, un partido que arranquemos bien. Lastimosamente, cuando veníamos con los partidos seguiditos que ganamos, vino el corte (pausa por las elecciones)”.

También recordó el duelo ante Herediano como un punto de quiebre:

“Jugamos contra Heredia, toda la prensa lo vio y hablábamos de que ese partido era muy importante para dar un do de pecho y lastimosamente, Heredia nos remata. Cuando hay rachitas en el fútbol, uno dice que se están acomodando las estrellas y en otra, !caramba! ¿Por qué si hicimos algo tan bueno, y perdimos? Hay que analizar eso, es paciencia, trabajo y cerrar filas”.