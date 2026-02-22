Medford no se guarda nada: “Saprissa le pasó por encima a Alajuelense”

Hernán Medford aseguró que Saprissa fue más que Alajuelense en su regreso a los clásicos en el banquillo de los de Tibás, luego de vencer 2-1 a los manudos este sábado.

“Muy contento con un triunfo que me alegra mucho. Hoy fuimos mejor que Alajuela en fútbol, es así, lo dice el resultado, entonces esas son las cosas por las que salgo satisfecho. Los muchachos entendieron lo que entrenamos; para algunos que preguntan por táctica, el equipo lo hizo bastante bien”.

LEA MÁS: Luis Paradela regresó por la puerta grande a los clásicos

“El primer tiempo fue un poco parejo; en el segundo, adelantamos las líneas con una presión de la que no pudieron salir. Tenemos un triunfo con todos los méritos”, aseguró el Pelícano.

Hernán Medford suma cinco victorias de cinco desde que llegó a Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Medford fue claro en que Saprissa le pasó por encima al actual campeón nacional.

“Después de 20 años de no dirigir un clásico, fue una fiesta para mí, fue un momento importante, disfrutamos juntos la afición conmigo; es un partido de tres puntos, pero diferente, lo ganamos bien, sin ninguna objeción; si alguno quiere poner alguna objeción, no sé qué partido vio, pero sí, le pasamos por encima, en especial en el segundo tiempo”, afirmó Medford.

LEA MÁS: Esta fue la canción con la que Hernán Medford se motivó minutos antes del clásico

Los morados suman cinco victorias en cinco juegos desde el regreso de Hernán y acabaron con una racha de ocho partidos sin poder derrotar a Alajuelense.