Kenneth Vargas resta importancia al ambiente del Saprissa y critica el arbitraje

Kenneth Vargas vivió su primer clásico nacional con la camiseta de Alajuelense en el Ricardo Saprissa y el exflorense no dejó dudas sobre cómo se vive el ambiente en la Cueva con respecto a otros escenarios en Europa, donde ya ha tenido participación.

“La verdad es que es bastante normal; allá en Europa he jugado miles de partidos así, con estadios del triple de gente de la que había acá. Como todos los futbolistas, tenemos que estar acostumbrados a este ambiente, así que todo normal”, expresó en zona mixta luego del clásico.

Kenneth Vargas fue muy crítico con el arbitraje del clásico (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador vivió muy de cerca la polémica jugada en el cierre en la que los manudos pidieron penal, pero que por medio del VAR no se le solicitó al silbatero Keylor Herrera irla a revisar.

“Desde mi punto de vista me pareció un superpenal y ni siquiera lo revisa, entonces hay que ver eso; nosotros sabíamos a lo que veníamos, pero ahora nos corresponde ser bastante autocríticos para el próximo partido”.

El jugador fue enfático en que el equipo manudo debe ser muy autocrítico ante tantos malos resultados en este arranque del campeonato.

“Ser bastante autocríticos; al final de cuentas, veremos en el video qué hay que hacer bien y qué estamos dejando de hacer; ya el cuerpo técnico verá qué corregir dentro de la cancha; hay que ser autocríticos y trabajar bastante para lo que viene, para revertir la situación en la que estamos”, mencionó Huevito.

Kenneth Vargas afirmó que no le intimidó el ambiente del Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los rojinegros solo suman dos victorias en este inicio del Clausura 2026, por lo que se están quedando muy atrás en la lucha por los primeros puestos del certamen nacional.

La Liga se prepara ahora para visitar a Puntarenas el próximo fin de semana, un club que viene de tres triunfos por campeonato nacional consecutivos, además de recientemente lograr el boleto a las semifinales del torneo de Copa con una goleada sobre Herediano.