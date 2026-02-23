Geiner Segura sale al paso ante los rumores que lo ponen fuera de Saprissa

Geiner Segura salió al paso ante los rumores de que podría dejar su cargo como asistente técnico de Saprissa para asumir el banquillo de un equipo fuera del país.

El Fantasma, sin mencionar esa posible salida, publicó un extenso mensaje en el que dejó claro que su compromiso, en este momento, está con el Monstruo.

Segura dice estar muy feliz en Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fue el periodista Kevin Jiménez quien dio a conocer que el Managua FC es el equipo que estaría interesado en Segura, al punto que ya habrían enviado una oferta formal. El propio Jiménez destacó que el entrenador está feliz en Tibás, por lo que su salida no sería sencilla.

Este fue el mensaje que publicó la mano derecha de Hernán Medford la noche de este domingo:

“Gracias, Saprissa, por abrirme las puertas, a todos los que lo hicieron posible: junta directiva, Erick Lonis y profe Hernán.

“Desde el 3 de febrero pasado soy parte del cuerpo técnico liderado por el DT Hernán Medford, al cual admiro y respeto mucho, y que sabe que estoy comprometido totalmente con su trabajo y la institución.

Geiner Segura es el asistente de Hernán Medford en Saprissa. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Juntos todos los miembros del cuerpo técnico somos más fuertes, y agradezco a cada uno de ellos por hacerme parte de todo y complementarnos, a los jugadores gracias por la confianza, en fin, a todos los colaboradores de la institución que hacen los esfuerzos porque cada día todo sea posible, y claro, sin olvidar a los patrocinadores y, por supuesto, a esta gran afición”, escribió el Fantasma.

Cabe recordar que Segura fue presentado como asistente técnico de Hernán Medford el pasado 2 de febrero. El ligamen es hasta diciembre de este año.