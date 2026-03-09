Deportes

¿Había posición adelantada en el segundo gol de Saprissa ante Herediano?

Henry Bejarano emitió su criterio tras el tanto de Orlando Sinclair que le otrogó el gane a Saprissa

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita

Saprissa ganó 2-1 a Herediano con un tanto al 88 de Orlando Sinclair, que provocó que los morados queden a un solo punto de alcanzar a los florenses en la cima del campeonato nacional.

El tanto de Orlando generó alguna duda debido a la posición de Kendall Waston, quien fue el asistidor para que Sinclair marcara, y ante esto, Henry Bejarano emitió su veredicto.

Partido Saprissa vs Herediano.
Sinclair marcó el gol del triunfo para Saprissa (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Está muy tallada, pero está bien, no es fuera de juego”, afirmó el exsilbatero nacional.

LEA MÁS: José Giacone le responde sin rodeos a Hernán Medford por decir que Saprissa le pasó por encima a Herediano

La anotación fue revisada por la herramienta tecnológica y se le otorgó el tanto a los de Tibás con el que se llevaron los tres puntos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaHeredianoVAR
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.