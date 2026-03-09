¿Había posición adelantada en el segundo gol de Saprissa ante Herediano?

Saprissa ganó 2-1 a Herediano con un tanto al 88 de Orlando Sinclair, que provocó que los morados queden a un solo punto de alcanzar a los florenses en la cima del campeonato nacional.

El tanto de Orlando generó alguna duda debido a la posición de Kendall Waston, quien fue el asistidor para que Sinclair marcara, y ante esto, Henry Bejarano emitió su veredicto.

Sinclair marcó el gol del triunfo para Saprissa (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Está muy tallada, pero está bien, no es fuera de juego”, afirmó el exsilbatero nacional.

La anotación fue revisada por la herramienta tecnológica y se le otorgó el tanto a los de Tibás con el que se llevaron los tres puntos.