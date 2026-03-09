Deportes

José Giacone le responde sin rodeos a Hernán Medford por decir que Saprissa le pasó por encima a Herediano

José Giacone le respondió a Hernán Medford luego de que el morado afirmó que le pasaron por encima a los florenses

Por Eduardo Rodríguez

El Club Sport Herediano cayó 2-1 ante el Deportivo Saprissa con un tanto de Orlando Sinclair al cierre del compromiso, algo que deja el tema del liderato muy cerrado.

El técnico José Giacone salió a responder acerca de las afirmaciones de Hernán Medford, quien aseguró que el Monstruo les pasó por encima a los florenses en el duelo disputado en Tibás.

El análisis es subjetivo, respeto a todos los colegas; el mío es el que emití. En el primer tiempo jugaron mejor ellos, sin ser contundentes, con algunas aproximaciones, y después nosotros, por 30 minutos, los tuvimos controlados, manejando mejor el medio campo. Pero bueno, yo tengo autocrítica; el primer tiempo fue de ellos y después, el segundo tiempo, me parece que nosotros jugamos mejor”, aseguró Giacone en conferencia de prensa.

“Entonces, yo respeto la opinión de cada colega, pero mi valoración es esa; ustedes generalmente ven algo distinto que yo, entonces en este caso yo creo que el resultado, como digo, es de detalles. Fue excesivo, era para un empate, ya que para mí fue un tiempo para cada uno”, dijo el entrenador de los florenses luego de la derrota en el Ricardo Saprissa.

Los florenses se mantienen en la cima del torneo con 22 unidades, mientras que ahora el Saprissa se queda a tan solo una unidad de Heredia y, además, los brumosos se acercan a esa punta con 20 puntos.

