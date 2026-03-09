Un gol en la Saprihora deja el liderato al rojo vivo

El liderato está al rojo vivo con el triunfo del Saprissa gracias a un tanto al cierre del encuentro que tuvo muchas luces y sombras en cuanto al espectáculo.

Poco fútbol durante la mayoría del encuentro, pero ambos equipos se guardaron lo mejor para el final y regalaron un cierre de infarto con el que los tibaseños se meten de lleno en la lucha por la cima ante un Herediano que jugó a no perder y acabó con las manos vacías.

Mucha expectativa por el clásico del buen fútbol que durante la primera mitad se quedó en nombre, ya que en cuanto a emociones, la realidad es que fueron muy escazas entre el Monstruo y el Team.

Tomás Rodríguez tuvo una fuerte lucha con la defensa del Herediano (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Una de las pocas que hubo fue en apenas dos minutos con un gran disparo de media distancia por parte de Jefferson Brenes y una gran tapada del portero Dany Carvajal para ahogar el grito de gol.

Veinte minutos después, de nuevo fue Dany el protagonista, luego de tapar un gran disparo a Luis Javier Paradela que por poco complica a los visitantes.

De nuevo fue Brenes, que a pelota parada, luego del primer cabezazo de Kendall Waston, estuvo cerca en segunda instancia de poner el primero, pero su remate se fue desviado.

Lo del Herediano fue sumamente pobre durante los primeros 45 minutos, sin prácticamente generar nada, al punto que un remate de Elías Aguilar sobre los 32 minutos de juego fue la única intervención de Abraham Madriz, que solo tuvo que atrapar un remate muy centrado y con poco peligro.

En el complemento, el espectáculo se mantuvo muy lejos de lo esperado entre dos de los mejores equipos del certamen y por lo que representa un partido como estos; sin embargo, el empate era un resultado que a los rojiamarillos les servía para mantener las distancias con los de Tibás.

Jorkaeff Azofeifa sería el encargado de salirse del libreto y asistir sobre los 72 minutos a Gerson Torres que solo tuvo que ponerle la cabeza al balón para que se abriera el resultado.

El tanto morado activó a los rojiamarillos, que ahora sí salieron a buscar la paridad y a pelota parada con uno de los recién ingresados, José de Jesús González; a los 81 minutos encontraron la fórmula para silenciar la Cueva y establecer el 1-1 gracias a un tiro de esquina qe concretó el azteca de cabeza.

Saprissa salió victorioso 2-1 sobre Herediano (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Todo indicaba que se iban a repartir puntos hasta que Hernán Medford optó por enviar a la cancha a uno de los verdugos florenses, Orlando Sinclair, y este no decepcionó cuando, en la Saprihora, a los 88 de partido, se encontró un balón de cara a gol para solo rematar, tras el pivoteo de Waston, y colocar el 2-1 con el que el liderato nuevamente se pone al rojo vivo.

Con este triunfo el pleito por la cima es de tres, Herediano tiene 22 puntos, Saprissa 21 y Cartaginés 20. Precisamente los dos últimos se enfrentan en la próxima jornada.