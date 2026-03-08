José Luis López revela el secreto de Hernán Medford para tener al Saprissa en “puntita de pie”

José Luis López conoce muy a detalle a Hernán Medford tras coincidir con él como entrenador en una época llena de glorias para el Deportivo Saprissa.

El Puppy reveló detalles de cómo es Medford como entrenador y las razones por las que es un técnico tan ganador en nuestro fútbol y, específicamente, en el Monstruo, y el cambio que vio en el actual plantel para tener una seguidilla de victorias.

Hernán Medford revela detalles de como es el técnico en los camerinos (Mayela Lopez/Mayela López)

“Lo principal es la actitud que tuvieron los jugadores desde el principio; ahora, obvio, toda escoba barre bien, pero conociendo a Hernán, ya que estuve con él, entró con una motivación distinta, y el grupo reaccionó muy bien, por eso esa seguidilla de victorias”, dijo José Luis.

Puppy habló acerca del manejo de camerino del Pelícano, que para López es una de las claves en el éxito de Hernán.

“Maneja muy bien los camerinos a nivel de motivación, de mantener a todos los jugadores en puntita de pie, motivados para que sean 45 minutos, 90 o solo uno, den el máximo en la cancha”, explicó.

“Aquí Hernán puede llegar a otro equipo y decir lo mismo, pero cuando llega a Saprissa, donde hay principios y valores que se han mantenido desde hace mucho tiempo, cosas que como Saprissa está hecho para atacar, para crear fútbol, no para echarse a defender o para hacerse chiquitito, no para pensar en rivales y adaptarse, no”, aseguró el exvolante morado.

José Luis asegura que Medford es de los que se mete en la mente de los futbolistas y hace que se la crean.

“Sobre ese pensamiento, Hernán se lo hace creer al jugador y le dice que la obligación es ir más allá del torneo nacional, que son los mejores para la Selección Nacional, que hay que estar físicamente a tope, dar el máximo, cosas que otros equipos lo dicen, pero que no calan tanto porque en Saprissa hay una cultura”, afirmó.

Acerca del buen momento del conjunto morado, que se opacó en parte por la última derrota en casa ante Sporting, Puppy explica cuánto puede pesar de cara al duelo ante Herediano.

Puppy López fue dirigido por Medford en Saprissa (Cortesía/La Nación)

“No creo que le afecte en nada; el equipo viene haciendo muy bien las cosas, se enfrentó a un gran cuadro, ordenado, con buenos jugadores . Lo que Hernán va a decir es que no se puede repetir, que hay que ponerle, que no es posible que se den esas cosas. En la época de nosotros no perdíamos dos juegos seguidos y estoy seguro de que eso lo va a decir para meterse en la cabeza del jugador”, acotó el exjugador de la S.

Sobre el duelo de este domingo en Tibás entre Saprissa y Herediano, Puppy nos dejó un pequeño análisis de lo que espera de este clásico del buen futbol.

“No me atrevo a decir un favorito; creo que Herediano está haciendo muy bien las cosas, considero que ha encontrado un buen balance entre atacar bien y defender bien. Lo único que tiraría para Saprissa es que jugamos en casa; esa es la ventaja, que siempre la afición se convierte en el jugador número 12, pero en lo que se refiere a fútbol puede ser para uno o para el otro.

“Ojalá que el estadio pese y nos ayude a meter al equipo para que haga los goles para ganar este encuentro”, añadió López en entrevista con La Teja.

Saprissa recibe al Herediano este domingo, a las 5 de la tarde en la Cueva, en un compromiso en el que los de Tibás buscarán recortar puntos en la lucha por el liderato, ya que con una victoria se colocarán con 21 unidades; es decir, una menos que los florenses.