Saprissa sorprendió este fin de semana con un fichaje inesperado

En el Deportivo Saprissa sorprendieron con una contratación inesperada para el equipo femenino.

Este viernes, en la víspera del encuentro entre Saprissa y Pococí, del torneo de Clausura femenino, el equipo morado puso en su alineación a una nueva jugadora mexicana.

El club no anunció la llegada de la futbolista, lo que llamó la atención, pero estuvo en la suplencia del cuadro que dirige Adal Sánchez, en el juego que se disputó en el estadio Colleya Fonseca.

El anuncio fue hasta este sábado en sus redes sociales.

La mediocampista mexicana Zellyka Arce es la nueva jugadora del Saprissa femenino. Foto: prensa Saprissa. (Prensa Saprissa/Saprissa)

La nueva jugadora de Saprissa

La nueva jugadora del Saprissa se llama Zellyka Arce, es una volante mexicana de 28 años y en su país jugó para equipos como Atlas y Rayadas.

La futbolista ingresó al minuto 69 del encuentro, que cerró con marcador 3-2, a favor de las saprissitas.

La capitana saprissista, Carolina Venegas, le dio la bienvenida a la mediocampista en sus redes sociales:

“Bienvenida Lupita, de las mejores cosas en el fútbol son estas casualidades. Qué bonito volver a compartir cancha con vos, doctora”, escribió Caro, haciendo alusión a Arce, quien además es médico cirujana.