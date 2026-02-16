Tras el fuerte codazo en el Clásico, Saprissa revela el estado real de Carolina Venegas y sus múltiples fracturas

El Deportivo Saprissa dio un parte médico sobre la condición de Carolina Venegas, quien sufrió múltiples fracturas de su hueso nasal.

El viernes anterior, la jugadora Emilie Valenciano le dio un codazo a la delantera y eso provocó que dejara el clásico ante Alajuelense, ya que no paraba de chorrear sangre.

En una entrevista con La Teja, Venegas confirmó que sufrió múltiples fracturas en su hueso nasal.

Carolina Venegas sufrió múltiples fracturas de su hueso nasal, durante el clásico contra Alajuelense.

Lo que informó Saprissa

Este es el parte médico del club:

“La delantera Carolina Venegas fue valorada esta mañana por el Dr. Esteban Campos, jefe de Servicios Médicos del club. Presenta una evolución satisfactoria: no registra sangrado nasal y la fractura se mantiene estable.

“Se optará por un manejo conservador. Durante esta semana realizará trabajos físicos diferenciados y, si la evolución continúa según lo previsto, la próxima semana se integrará con normalidad a los entrenamientos”.