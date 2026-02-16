Deportes

Tras el fuerte codazo en el Clásico, Saprissa revela el estado real de Carolina Venegas y sus múltiples fracturas

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa dio un parte médico sobre la condición de Carolina Venegas, quien sufrió múltiples fracturas de su hueso nasal.

El viernes anterior, la jugadora Emilie Valenciano le dio un codazo a la delantera y eso provocó que dejara el clásico ante Alajuelense, ya que no paraba de chorrear sangre.

En una entrevista con La Teja, Venegas confirmó que sufrió múltiples fracturas en su hueso nasal.

13/02/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo femenino de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Carolina Venegas sufrió múltiples fracturas de su hueso nasal, durante el clásico contra Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Lo que informó Saprissa

Este es el parte médico del club:

“La delantera Carolina Venegas fue valorada esta mañana por el Dr. Esteban Campos, jefe de Servicios Médicos del club. Presenta una evolución satisfactoria: no registra sangrado nasal y la fractura se mantiene estable.

“Se optará por un manejo conservador. Durante esta semana realizará trabajos físicos diferenciados y, si la evolución continúa según lo previsto, la próxima semana se integrará con normalidad a los entrenamientos”.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

