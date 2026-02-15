¿Le quebró la nariz? Carolina Venegas responde y de paso le tira con todo al arbitraje y a jugadora de Alajuelense

Carolina Venegas, delantera del Deportivo Saprissa confirmó que sufrió múltiples fracturas en el hueso nasal, a causa del codazo que le propinó la jugadora de Alajuelense Emilie Valenciano, en el clásico del viernes anterior.

La capitana saprissista fue sometida a un TAC, luego del encuentro contra las leonas y le confirmaron que el golpe que le dio la jugadora liguista fue delicado y el lunes deberá ser revisada por un otorrino, para ver si requiere pasar por el quirófano.

El viernes por la noche, mientras se realizaba el emblemático partido, Caro recibió una fuerte falta, que provocó toda una discusión en el estadio Alejandro Morera Soto.

El encuentro se mantenía 2-1, a favor de las leonas, cuando al 87, Valenciano golpeó con el codo derecho el rostro de Venegas.

LEA MÁS: Carolina Venegas quedó bañada en sangre en el clásico entre Alajuelense y Saprissa

Carolina Venegas, delantera del Saprissa confirmó que sufrió múltiples fracturas en el hueso nasal, luego de un codazo que recibió el viernes. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Caro cayó de inmediato al suelo y segundos después se percató que tenía sangre en su rostro y en la camisa.

“Lo que arrojó el TAC es que tengo múltiples fracturas en el hueso nasal. Si no me toco la nariz no me duele y por dicha ya no estoy sangrando, pero tengo el rostro inflamado.

“Después de que dejé el partido me llevaron al hospital Metropolitano, en Lindora, me acompañaron mi esposa y mi hermana y estuve consciente, con mucho sangrado y me colocaron unos tapones, para detener el sangrado.

“Mientras esperaba los resultados del TAC me dolía la cabeza, pero nunca perdí el conocimiento”, contó.

LEA MÁS: Jugadoras del Saprissa usan uniformes de hombres y presidente del club sale al paso de las críticas

Carolina Venegas sufrió un fuerte sangrado, por el codazo que recibió de Emilie Valenciano. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Cómo pasó todo

Carolina recordó que todo ocurrió muy rápido y recordó cómo se dio la cuestionada jugada.

“Yo estaba viendo la bola y de repente vi el codo en mi cara, no tuve tiempo de reaccionar porque todo fue muy rápido. En el momento escuché el golpe y desde que sentí el codo de Emlie supuse que me había fracturado la nariz.

“De hecho, me sentí un bulto en el lado izquierdo y comencé a chorrear sangre y escuché a una compañera, no recuerdo a quién, decir que me habían fracturado la nariz. Yo le dije a la árbitra y también le dije al cuarto árbitro, pero no pasó nada”, afirmó.

Venegas dijo que la jugadora liguista no se acercó a ella mientras estaba sangrando.

”Quería seguir jugando, pero evidentemente no podía hacerlo, una doctora de Alajuelense, que fue compañera mía, trató de ayudarme, y luego fui a recoger mis cosas, porque me debían trasladar en ambulancia al hospital. En eso terminó el partido”, afirmó.

LEA MÁS: Saprissa transfiere futbolista al River Plate de Argentina

La futbolista aclaró que el tabique nasal lo tiene en buenas condiciones y el TAC se lo hicieron para descartar otro tipo de lesiones.

La jugadora de Alajuelense Emilie Valenciano fue quien le dio el codazo a Carolina Venegas. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Fuerte reclamo

Mientras estaba en el hospital, Caro vio el video de la jugada y habló sobre el accionar de la futbolista de la Liga.

“Me puse a ver el video y, por Dios, te voy a ser honesta: quiero pensar, porque somos colegas, porque conozco de fútbol y porque siempre he tenido una buena relación con Emilie, que esto no fue intencional, no quiero creer que ella pensara que me iba a quebrar la nariz.

“Pero ella sí tira el codo, no sé si tratando de cubrir, no sé lo que quiso hacer, pero la bola estaba a unos metros, no la teníamos acerca, la bola pica y se va. Sinceramente, lo que pasó fue muy antifútbol y no creo que se sienta bien con lo que pasó, pero sinceramente no midió las consecuencias de lo que hizo”, afirmó.

La saprissista contó que Emilie se comunicó con ella este sábado, para pedirle disculpas por lo ocurrido.

“Ella me vio chorreando sangre, no sé si fue por el calor del momento, pero creo que se reía y durante el partido no me dijo nada, ni se acercó a ver cómo estaba.

La fuerte falta se dio el viernes, durante el clásico entre Alajuelense y Saprissa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Hoy (sábado) me mandó un mensaje, en donde me dijo que no tuvo intención de lastimarme, que la disculpara y acepté sus disculpas, pero sí le dejé claro que lo que hizo no estuvo bien, me pareció muy mal y creo que debe haber sanciones”, aseguró.

Lamentable decisión del arbitraje

En medio de la complicada situación, Carolina despotricó contra el arbitraje, porque no se sancionó la jugada en cuestión.

“Estoy muy molesta, porque el cuarto árbitro estaba a 10 metros y la central de lado y hasta dieron la ley de la ventaja y no sacaron ni una tarjeta amarilla, pero sí sancionaron a unas jugadoras de Saprissa que estaban en el banquillo, reclamando por lo que pasó.

“Me parece que Emilie tiene que ser sancionada y no permitirse este tipo de conductas. No es normal que una jugadora salga con fracturas en la nariz y no pase nada. Y esperaría que en el futuro, si es Emilie, soy yo u otra jugadora quien hace algo así, merezca la sanción que corresponda.

“La actitud de los árbitros me parece una burla, si ven que una jugadora está sangrando deben tomar medidas, porque eso es un indicio de una agresión, no fue un simple contacto y fracturar a una colega no es parte del deporte y si no hay sanciones, esto puede seguir pasando, va a quedar en nada”, manifestó.

Carolina Venegas fue trasladada en ambulancia al hospital Metropolitano, en Lindora. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Venegas lamentó que, en cualquiera de los escenarios vaya a quedar fuera de las canchas por un tiempo.

“Las consecuencias de lo que pasó las llevo yo, estaba en una preconvocatoria para un amistoso contra Brasil, en una fecha FIFA y además me perdería otros juegos de la Selección.

“Pero eso no es todo, es quedar fuera del torneo local por unas semanas y es lamentable no poder jugar, independientemente si tengo que ser operada o no”, expresó.