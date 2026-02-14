Jugadoras del Saprissa usan uniformes de hombres y presidente del club sale al paso de las críticas

El presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, salió al paso de las críticas y explicó por qué el equipo femenino debe usar uniformes de las ligas menores masculinas.

Desde hace días, en redes sociales los cuestionamientos hacia la dirigencia sobre este tema han sido recurrentes y el viernes por la noche, luego del juego contra Alajuelense, a Artavia le hicieron reclamos en su cuenta de X, porque el primer equipo femenino no usa uniformes hechos para las damas.

Este sábado, el dirigente tibaseño se abrió a la afición y contó cuál es la situación con la indumentaria para las chicas.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa explicó por qué las jugadoras del equipo femenino usan uniformes de hombres.

El mensaje de Roberto Artavia

Esta es la versión de Roberto Artavia, presidente del Saprissa.

“Ayer (viernes) estuve en el Morera Soto respaldando a nuestro equipo femenino y, para no hacer largo el cuento, desde las graderías y en redes sociales ‘me llovió’ con el tema de los uniformes de dicho equipo.

“Bueno, desde anoche mismo empecé a indagar, y en el afán de mantener la transparencia que nos debe caracterizar, esta es la respuesta que tengo a las 9 a.m. del día siguiente (sábado).

“Ustedes recordarán que a mediados del año pasado Saprissa Femenino decidió no seguir participando en el torneo nacional.

Una historia de uniformes

Ayer estuve en el Morera Soto respaldando a nuestro equipo femenino y, para no hacer largo el cuento, desde las graderías y en redes sociales “me llovió” con el tema de los uniformes de dicho equipo.

Bueno, desde anoche mismo empecé a indagar, y en el… pic.twitter.com/BVtqWTFDn6 — Roberto Artavia (@RArtaviaL) February 14, 2026

“Esta decisión solo se revirtió a finales del año 2025, en buena parte por la intervención de Erick Lonis, quien, además de volver a convocar el equipo, lo reforzó con nuevas y muy buenas jugadoras. El hecho es que cuando se hizo el pedido de uniformes de todos los equipos para este semestre, meses antes, no se ordenó un uniforme de Saprissa Femenino porque el equipo estaba sin competir.

“Cuando Erick intervino y el equipo se activó, ya el proveedor estaba enviando el pedido del equipo masculino y de divisiones menores y, por tanto, fue imposible incluir un nuevo uniforme para ellas a tiempo.

“Gracias a la intervención de José Francisco Porras, quien había guardado abrigos y licras de uniformes anteriores, se les pudo dar accesorios de calidad.

“Además, con piezas de otras divisiones, se les dio un uniforme que, quizás no es el más adecuado, pero es ‘morado’, muy decente y que acarrea nuestra historia de pasión y orgullo.

Saprissa jugó el viernes anterior el clásico femenino, ante Alajuelense.

“En unos meses —así funcionan los pedidos internacionales— se completará la producción, el traslado internacional, el proceso de agregarles logos locales y la personalización que un uniforme profesional requiere, y tendremos a nuestras muchachas jugando en el segundo semestre, como lo vienen haciendo, pero con la elegancia y prestancia que deben caracterizar a todos nuestros equipos.

“Las muchachas del equipo están usando el que les pudimos ofrecer en esta coyuntura con la calidad que las caracteriza y, como dije ayer, seguiremos creciendo en fútbol femenino un paso a la vez.

“Esa es la historia, averiguada entre las 11 p.m. de anoche y las 9 a.m. de hoy, que me permite explicarle a nuestra afición general, y en particular a la Saprissa Femenino, la situación de los uniformes de este equipo”.