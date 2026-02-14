Deportes

Carolina Venegas quedó bañada en sangre en el clásico entre Alajuelense y Saprissa

El encuentro se mantenía 2-1, a favor de las leonas, cuando al 87, la jugadora Emilie Valenciano le cometió una fuerte falta a la capitana saprissista.

Por Yenci Aguilar Arroyo

La delantera del Saprissa Carolina Venegas terminó con sangre en su rostro, durante el clásico contra Alajuelense, que se jugó este viernes, en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los reclamos fueron más que evidentes en el equipo morado y pese a la gravedad de la acción por parte de la jugadora liguista, no hubo sanción para Valenciano.

13/02/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo femenino de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
A Carolina Venegas le rompieron la nariz en el juego entre Alajuelense y Saprissa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Lo que pasó con Carolina Venegas

Durante las tomas de FUTV, que transmitió el encuentro, se aprecia cuando Emilie golpeó con el codo derecho el rostro de Venegas.

Caro cayó de inmediato al suelo y segundos después se percató de que la experimentada jugadora tenía sangre en su rostro y la camisa.

13/02/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo femenino de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Carolina Venegas quedó con la camisa toda llena de sangre tras el leñazo. (Jose Cordero/José Cordero)
Jugada polémica en el clásico femenino

El cuerpo médico del Saprissa de inmediato se acercó a atender a Venegas, mientras Katherine Alvarado le reclamaba a la central que no sancionara a la jugadora liguista.

13/02/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo femenino de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Carolina Venegas recibió atención médica luego de que le golpearan la nariz. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
