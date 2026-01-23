Esto dice Roberto Artavia, nuevo presidente de Saprissa, sobre el equipo femenino

Con una visión enfocada en el saneamiento financiero, la mejora de la experiencia del aficionado y el fortalecimiento deportivo a mediano plazo, Roberto Artavia inició oficialmente su gestión como presidente del Deportivo Saprissa, tras ser ratificado por la asamblea de asociados el 15 de enero anterior.

En una conversación con La Teja, entre muchos temas, el presi morado habló de sus planes con el equipo femenino, que no gana una copa nacional desde diciembre del 2018.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa conversó con La Teja sobre su gestión. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

- ¿Cuál es el plan para el equipo femenino?

“El equipo femenino lo tenemos en la mira. Ellas van a seguir compitiendo y van a estar acuerpadas por la administración. Poco a poco esperamos ir creciendo e invirtiendo más, pero todo está sujeto al equilibrio financiero.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa

“Si nos volvemos locos con la planilla del primer equipo, no hay recursos para divisiones menores o fútbol femenino. Vamos a competir y a tener una planilla capaz de ganar campeonatos, pero no llena de caprichos, sino que permita también invertir en otras áreas”, detalló.