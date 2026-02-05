Futbolista vuelve al Saprissa tras superar una dura lesión y sumar minutos en el extranjero

La defensa Daniela Cruz regresó a Costa Rica, para volver al club de sus amores. Luego de jugar tres años para el Atlas Femenil, de la Liga MX, la jugadora de 34 años volvió al Saprissa, con una mentalidad fortalecida y con ganas de levantar el título con las moradas.

Hace un año, Cruz superó una delicada lesión, que sufrió en la pierna izquierda y la dejó fuera de las canchas por un año. Debido a esta molestia, pasó dos veces por el quirófano, pero ahora está lista para darlo todo con la “S”.

El torneo de Clausura femenino comienza este viernes y las saprissistas se estrenarán contra Chorotega, en el estadio Ricardo Saprissa, a las 7 de la noche.

El sábado 7 de febrero jugará Moravia contra Alajuelense, en el estadio Pipilo Umaña a las 3:30 p.m., y el domingo jugarán Herediano vs. Sporting, en el estadio Carlos Alvarado, a la 1 de la tarde, y cierra la primera fecha Dimas Escazú contra Pococí, en el estadio Nicolás Masís, a las 2 p.m.

Daniela Cruz regresa al Saprissa, luego de su paso por el fútbol mexicano. Foto: prensa Saprissa. (Jose David Murillo/Foto: prensa Saprissa.)

Daniela Cruz y su crecimiento

—¿Qué puede destacar de su experiencia como legionaria?

Fue muy bonita, fueron tres años muy gratificantes, de mucho aprendizaje y de mucho orgullo, de estar en una liga tan bien organizada, con tanto apoyo y que ha crecido tanto, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial.

En la Liga MX Femenil hay 18 equipos y, la verdad, es que cada fecha que jugábamos eran partidos muy competitivos. Hay que destacar el nivel de organización, las instalaciones de los clubes, la cobertura que les dan a los partidos.

Daniela Cruz fue operada en dos ocasiones, debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Foto: Instagram Daniela Cruz. ( Foto: Instagram Daniela Cruz. /Foto: Instagram Daniela Cruz.)

—¿Cuál fue el momento más complejo durante su estancia en México?

En el 2024 me lesioné con la Selección jugando la Copa Oro y fue un año muy complejo, porque me tuvieron que operar el tobillo dos veces. Estuve alejada de las canchas por un año y un poquito más y fue un momento difícil, pero siempre conté con el apoyo del club y de mis compañeras.

Y, gracias a que hice las cosas bien, pude volver a las canchas y dejar eso en el pasado. Soy una persona que se esfuerza mucho y soy muy disciplinada con mis trabajos y mis cosas en general. Tener esa tranquilidad de que uno siempre hizo las cosas bien, dando lo mejor en cada día de terapia y recuperación, eso le da a uno paz.

—¿Por qué regresar a Costa Rica? ¿Y cómo se dio todo para volver?

El torneo allá termina un poco antes y el calendario es diferente, con fechas FIFA y demás. Yo había hablado con el entrenador sobre mis intenciones de volver a Saprissa y, a inicios de este año, terminamos las negociaciones y, por dicha, pude volver al club.

Daniela Cruz es consciente de la necesidad que tiene el club por volver al título. Foto: Instagram Daniela Cruz. ( Foto: Instagram Daniela Cruz. /Foto: Instagram Daniela Cruz.)

—¿Y cómo vivió desde allá todo lo que pasó con el fútbol femenino?

Fue una situación que, en lo personal, me entristeció muchísimo. Antes de representar a cualquier equipo, soy partidaria del fútbol femenino y de las mujeres abriendo espacios en nuestro campo, en el deporte.

Para Costa Rica, que tenía tantos años de contar con una liga, aunque no profesional, siempre hubo torneo. Eso fue un retroceso después de años muy buenos, pero siempre digo que vendrán días mejores. Las chicas estamos ahí y somos amantes de este deporte.

Lo importante es que se pudieron solucionar algunas cosas para retomar el torneo. A nivel de organización hay mucho por mejorar; dimos un paso atrás, pero ahora hay que dar tres hacia adelante.

Saprissa no estuvo en el torneo pasado, estuvo inactivo, pero ahora estamos retomando. El equipo se reforzó y, poco a poco, se buscan mejoras para el fútbol femenino.

—Saprissa tiene una deuda en cuanto al torneo femenino, ¿qué han hablado sobre la importancia de volver a conseguir un título?

Han sido torneos complejos, en general, para el Saprissa femenino. Lo importante es traer de vuelta la competencia real dentro del certamen. El campeonato pasado se vio un equipo ordenado; el profesor ha trabajado muy bien y es un cuadro joven.

Daniela Cruz jugó 3 años en el Atlas Femenil, de la Liga MX. Foto: Instagram Daniela Cruz. ( Foto: Instagram Daniela Cruz. /Foto: Instagram Daniela Cruz.)

Ahora se refuerza con jugadoras de más experiencia, pero la base sigue siendo joven, con una idea clara. Lo que se vio el torneo pasado se va a repetir y ojalá de mejor manera, para volver a estar en el Final Four y ojalá quedar campeonas este año.

—¿Cuánto cambió Daniela desde que se fue a México y hasta ahora que regresó al país?

Creo que lo más valioso fue la competencia que existe allá, donde ningún partido está asegurado y eso te obliga a trabajar siempre al máximo.

Cuando las jugadoras tenemos la oportunidad de ir a otras ligas, hay que ir con actitud de aprender, como una esponjita, para luego replicar lo que se pueda en nuestro entorno.

Vengo a aportar disciplina, trabajo duro y, ojalá, compartir con las chicas jóvenes que tenemos en Saprissa, y también aprender de ellas. Esa combinación de juventud y experiencia es muy valiosa, y eso es lo que le puedo aportar al equipo.