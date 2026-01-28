Una de las jugadoras más queridas del país regresa al Saprissa

El Deportivo Saprissa anunció el regreso de las jugadoras Daniela Cruz, Jimena González y Catalina Estrada.

El torneo de Clausura 2026 femenino comenzará el domingo 8 de enero y la “S” afina detalles para volver al título, luego de más de cinco años de no levantar una copa.

Recordemos que Cruz, quien juega como lateral derecha, tuvo una etapa internacional en el fútbol mexicano, en donde jugó con el Atlas desde el 2022.

“Es volver a casa para mí, estoy muy feliz. Con mucha emoción, como empezar de nuevo a unirme al equipo, a tratar de acoplarme a lo que el profesor quiere y a lo que el equipo también necesita. Estoy con mucha ilusión”, dijo.

Saprissa presentó a sus nuevas jugadoras. Foto: prensa Saprissa. (Jose David Murillo/Foto: prensa Saprissa.)

Regreso a casa

Estrada salió del Deportivo Saprissa para integrar el Cruz Azul en México y, posteriormente, formar parte del Zenit de San Petersburgo en Rusia. Tras varios años fuera del país, vestirá nuevamente la camiseta morada.

“Me siento muy contenta, siempre volver aquí es como volver a casa. Es mi equipo y lo va a ser hasta el final de los tiempos. Muy feliz, muy emocionada en estos días que comenzamos las conversaciones; de verdad, estoy muy ilusionada de volver”, afirmó la delantera al departamento de prensa del equipo saprissista.

Por otro lado, Jimena es volante, se formó en las ligas menores del Saprissa y tuvo un paso en la máxima categoría con Sporting FC, con el que debutó en la primera división.

“Siempre seguí a las jugadoras más grandes que ahora se convierten en mis compañeras; siento mucha ilusión, felicidad. De niña uno tiene sueños y uno de esos era estar en Saprissa, estar en este estadio y se cumplió”, detalló González.