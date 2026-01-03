En Saprissa están de luto por la pérdida de familiar de futbolista

Saprissa publicó un mensaje de condolencia por el fallecimiento de la abuela de la jugadora del fútbol femenino,Verónica Solano.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora María Isabel Salazar Herrera, abuela de Verónica Solano, parte de la familia de Saprissa FF. Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados”, compartió el club morado en sus redes sociales.

Saprissa publicó las condolencias con la jugadora Verónica Solano por la muerte de su abuela (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Saprissa publicó un mensaje de condolencias a una de sus jugadoras del equipo femenino (Freepik/Freepik)

Desde el periódico La Teja nos unimos al mensaje de solidaridad a la jugadora del Deportivo Saprissa en este momento tan difícil, como lo es la pérdida de un ser querido y más en estas épocas de inicio de año.