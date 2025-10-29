¡De oro puro! Costa Rica se corona campeona en el fútbol femenino centroamericano

Al igual que el pasado martes, pero ahora en la rama femenina, la Selección Nacional de Costa Rica preolímpica femenina se dejó la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos.

La Tricolor se había impuesto este martes al combinado de Panamá en la rama masculina, tras empatar a uno durante el tiempo regular; sin embargo, los nuestros vencieron a los canaleros en la tanda de penales para dejarse la ansiada presea dorada.

En el apartado femenino, las nuestras se midieron al conjunto salvadoreño, después de que las ticas derrotaran a Guatemala en la tanda de penales en las semifinales, con marcador de 5-4.

Costa Rica se dejó el oro en los Juegos Centroamericanos en la rama femenina de fútbol. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico)

El Salvador fue el rival de las costarricenses en esta final por la medalla de oro y, pese al buen arranque de las cuscatlecas, las nacionales supieron aguantar y dar un golpe en el momento preciso.

En el minuto 30, después de unos rebotes y malos despejes de las defensoras de El Salvador, Costa Rica logró abrir la cuenta tras un disparo dentro del área de Sofía Varela, y con eso decretar el 1-0 para las nuestras.

Durante la etapa complementaria, las seleccionadas supieron aguantar y, pese a estar cerca de sentenciar el cotejo, no lo lograron. Conscientes de lo que había pasado un día antes en la final masculina —Panamá les igualó sobre el 90—, lograron finiquitar el partido sin tanto sufrimiento y dejarse la victoria sobre El Salvador.

Con esto, la selección que comanda Patricia Aguilar desde el banquillo, se tiñe de oro en el fútbol centroamericano y, sumado a lo conseguido por la preolímpica masculina, se consolida como un éxito en este deporte la participación costarricense, con el primer lugar en ambas categorías.